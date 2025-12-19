HOYSuscripcion LR Focus

Protesta masiva de trabajadores en Argentina contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

Dirigentes sindicales alertan sobre un posible paro nacional en Argentina y denuncian que la reforma laboral afectaría derechos y condiciones de empleo.

Protesta en Plaza de Mayo reúne a miles de trabajadores contra la reforma laboral. Foto: Composición LR
Protesta en Plaza de Mayo reúne a miles de trabajadores contra la reforma laboral. Foto: Composición LR

Miles de trabajadores argentinos realizaron este jueves una manifestación en Buenos Aires en rechazo a la reforma laboral enviada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei. La protesta, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y respaldada por otros sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos, incluyó advertencias sobre un posible paro general en los próximos meses.

Durante la concentración en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, dirigentes sindicales expresaron su rechazo al proyecto que plantea cambios en la contratación, ajustes en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones sobre la actividad sindical. La jornada contó con la participación de legisladores y referentes políticos de la oposición, incluidos el gobernador Axel Kicillof y miembros de la CGT y la CTA.

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

lr.pe

¿Cómo ha reaccionado la CGT frente al proceso legislativo de la reforma laboral?

Jorge Sola comentó que el Senado pospuso el debate del proyecto, lo que la CGT consideró un avance debido a la presión ejercida y al trabajo con legisladores y gobernadores. Destacó que la central participó en las comisiones y manifestó su oposición al tratamiento apresurado de una ley de gran alcance. También criticó la falta de inclusión de sectores clave, como los representantes de las pymes y trabajadores, en la elaboración de la iniciativa.

El dirigente explicó que la CGT inició un plan de acción gremial que se extendió a distintas capitales del interior, y que evaluará nuevas medidas en caso de que el Ejecutivo no atienda los reclamos. Señaló que la protesta busca garantizar que la reforma no se apruebe sin debate y participación plena de los sectores afectados, y añadió: "Si el Gobierno sigue sin escuchar, terminaremos profundizando la acción gremial. Y bueno, un paro puede ser una de las cuestiones, aunque tenemos muchas otras ideas para expresar la protesta también".

PUEDES VER: Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

lr.pe

¿Qué motivos dieron los dirigentes sindicales y políticos para oponerse a la reforma laboral?

Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, señaló que el proyecto responde a un modelo económico que permite la apertura indiscriminada de importaciones, provoca cierres de empresas y genera pérdida de empleos. Jorge Sola, integrante del triunvirato de la CGT, calificó la iniciativa como un ataque a la libertad que representa el trabajo, y aseguró que la central obrera se opondrá a cada punto del proyecto.

Soledad Mosquera, secretaria general de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (AdEMyS), indicó que la reforma busca "masificar condiciones precarias y flexibles de trabajo". Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, describió la medida como "una reforma esclavista que busca desaparecer los derechos de los trabajadores" y criticó su impacto sobre el mercado laboral informal, advirtiendo sobre la ampliación de las jornadas laborales y la explotación creciente.

PUEDES VER: ELN deja 7 soldados muertos y 28 heridos tras ataque a base militar con drones explosivos en Colombia

lr.pe

¿Cómo se desarrolló las protestas de los trabajadores en Buenos Aires en rechazo al proyecto de ley?

La manifestación central se desarrolló en la Plaza de Mayo, donde se montó un escenario para que líderes sindicales se dirigieran a los presentes. Además de la concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizaron protestas simultáneas en otras capitales provinciales. La CGT y sindicatos como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organizaron medidas de lucha y actividades de visibilización en distintas regiones.

Durante la jornada, se desplegaron pancartas y banderas que reflejaban el rechazo al proyecto. Líderes sindicales aprovecharon la movilización para exigir que la reforma no avance sin participación de los trabajadores y para anticipar posibles medidas adicionales, incluida la posibilidad de un paro nacional, si el Gobierno no reabre el diálogo sobre el proyecto.

