Profesor de matemáticas deja boquiabiertos a sus alumnos al lucirse bailando en fiesta navideña escolar: “Se equivocó de profesión”
El divertido momento muestra al docente luciendo sus habilidades al ritmo de un huayno. Clip es viral en TikTok.
Un profesor de matemáticas sorprendió a sus alumnos al convertirse en el inesperado protagonista de una fiesta navideña en la escuela. Durante la celebración, se le invitó a unirse a un reto de baile, y nadie esperaba que lo hiciera con tanto entusiasmo. En cuestión de segundos, su participación pasó de ser un simple momento anecdótico a una auténtica sorpresa para todos los presentes.
Profesor de matemáticas participa en compartir navideño y dejó a todos sorprendidos con sus pasos de baile
El episodio fue grabado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, donde se puede ver al profesor moviéndose con gran confianza y alegría al ritmo de un huayno. La escena capturó la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir el clip, impresionados por la energía y habilidad que mostró en la pista de baile.
"Cuando te das cuenta de que el profesor de matemáticas se equivocó de profesión", es la descripción viral en TikTok. Usuarios quedaron asombrados por sus pasos, resaltando que el baile puede ser una habilidad que cualquiera puede tener, sin importar su profesión, y que estos momentos ayudan a dejar atrás los prejuicios.
Reacciones en redes sociales
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, llenas de elogios y humor sobre el docente.
"¡Claro que sí! No solo porque sea profesor de matemáticas significa que no puede tener otras habilidades, es el paquete completo", "Felicitaciones al profesor", "Los profesores de matemáticas sabemos bailar muy bien" y "Aplicando las matemáticas en los pasos de baile", inundaron la publicación, celebrando el talento y carisma del docente.