HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Profesor de matemáticas deja boquiabiertos a sus alumnos al lucirse bailando en fiesta navideña escolar: “Se equivocó de profesión”

El divertido momento muestra al docente luciendo sus habilidades al ritmo de un huayno. Clip es viral en TikTok.

Clip viral en TikTok tiene más de 180.000 visualizaciones.
Clip viral en TikTok tiene más de 180.000 visualizaciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un profesor de matemáticas sorprendió a sus alumnos al convertirse en el inesperado protagonista de una fiesta navideña en la escuela. Durante la celebración, se le invitó a unirse a un reto de baile, y nadie esperaba que lo hiciera con tanto entusiasmo. En cuestión de segundos, su participación pasó de ser un simple momento anecdótico a una auténtica sorpresa para todos los presentes.

Profesor de matemáticas participa en compartir navideño y dejó a todos sorprendidos con sus pasos de baile

El episodio fue grabado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, donde se puede ver al profesor moviéndose con gran confianza y alegría al ritmo de un huayno. La escena capturó la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir el clip, impresionados por la energía y habilidad que mostró en la pista de baile.

PUEDES VER: Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

lr.pe

"Cuando te das cuenta de que el profesor de matemáticas se equivocó de profesión", es la descripción viral en TikTok. Usuarios quedaron asombrados por sus pasos, resaltando que el baile puede ser una habilidad que cualquiera puede tener, sin importar su profesión, y que estos momentos ayudan a dejar atrás los prejuicios.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, llenas de elogios y humor sobre el docente.

PUEDES VER: Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

lr.pe

"¡Claro que sí! No solo porque sea profesor de matemáticas significa que no puede tener otras habilidades, es el paquete completo", "Felicitaciones al profesor", "Los profesores de matemáticas sabemos bailar muy bien" y "Aplicando las matemáticas en los pasos de baile", inundaron la publicación, celebrando el talento y carisma del docente.

Notas relacionadas
San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

LEER MÁS
Las mejores películas de Navidad 2025 en Netflix, Direc TV, Disney+, HBO Max y Prime Video

Las mejores películas de Navidad 2025 en Netflix, Direc TV, Disney+, HBO Max y Prime Video

LEER MÁS
Joven recibe regalo inesperado de su amigo secreto por Navidad y redes estallan: "Era exactamente lo que decía en la caja"

Joven recibe regalo inesperado de su amigo secreto por Navidad y redes estallan: "Era exactamente lo que decía en la caja"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

LEER MÁS
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

LEER MÁS
Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

LEER MÁS
Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Tendencias

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven recibe regalo inesperado de su amigo secreto por Navidad y redes estallan: "Era exactamente lo que decía en la caja"

Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025