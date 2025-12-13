"Diosdado y Maduro me lo mataron": allegados de Alfredo Díaz denuncian que exgobernador murió por torturas del régimen de Venezuela

La comunidad de Nueva Esparta se unió en la despedida de Alfredo Díaz, exigiendo justicia y reconociendo su legado de lucha por la libertad de Venezuela.libertad de Venezuela. | Composición LR | AFP

La comunidad de Nueva Esparta se unió en la despedida de Alfredo Díaz, exigiendo justicia y reconociendo su legado de lucha por la libertad de Venezuela.libertad de Venezuela. | Composición LR | AFP

Alfredo Díaz Figueroa, descrito por sus allegados como un líder cercano, noble, carismático, deportista y comprometido con la juventud, fue detenido en noviembre de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro, defendiendo sus ideales, la verdad y acompañando las denuncias de miles de venezolanos, que alzaron su voz contra el fraude ejercido por el chavismo y respaldando la victoria de Edmundo González Urrutia en las últimas elecciones presidenciales. Tras más de un año arrestado, el pasado 6 de diciembre, las autoridades reportaron su fallecimiento.

Su pueblo, amigos y familia lo despidieron en un evento masivo y exigieron al régimen venezolano a responder por su muerte, defendiendo que no fue por causas naturales, según argumentaron, sino por descuido y la falta de atención médica que abunda en el centro de tortura más grande del país, El Helicoide.

Alfredo Díaz (segundo, de izquierda a derecha) fue un militante activo en Acción Democrática. Foto: cortesía

Una voz que se apaga, pero un legado que continúa

"Conocí a Alfredo hace muchos años, alrededor de 2012. Yo era un joven recién iniciando en una Universidad de Margarita, en el cual estaba empezando a incursionar en la política. Alfredo ya era alcalde. Fui escalando y se creó el vínculo de un compañero, de un guía, una persona que siempre estuvo, en apoyo, presente para la juventud, para los líderes y para esas personas que nos estábamos formando", recordó Eduardo Lindo, un joven que tuvo a Díaz como un modelo a seguir desde Acción Democrática, partido donde militaba, y que compartió su "lucha por el estado Nueva Esparta y por Venezuela".

Eduardo Lindo y Alfredo Díaz, de izquierda a derecha. Foto: cortesía

Alfredo Díaz nació el 3 de agosto de 1969 en Porlamar, ciudad en la isla de Margarita, del estado Nueva Esparta, en Venezuela, sitio que le dio mucho y él, desde su posición, buscó devolver. Egresado de la Universidad de Oriente (UDO), comenzó con su vida política en 1995, a los 26 años, cuando fue elegido como principal dirigente de Acción Democrática y concejal del municipio Mariño, reelegido en varias ocasiones, incluso llegando a ser presidente del Concejo Municipal. Fue un político de calle, un deportista férreo y un padre y esposo amoroso, querido por muchos. Alguien que, a pesar de tener detractores, "trataba a todos por igual, él no tenía ese odio", agregó Lindo.

Verónica Acosta Rodríguez, compañera de Díaz en su partido político, lo conoció gracias a su padre y resalta que él "fue una persona que vino de abajo, así que supo muy bien lo que es luchar con las uñas por sus metas, por ser una persona constante", además de guardarle mucho cariño. Pero no solo ella, sus paisanos, quienes compartieron espacios con él, lo retratan como "un hombre abierto a compartir con todo el mundo, fuera quien fuera".

El opositor llegó a la Alcaldía de Mariño tras ganar las elecciones regionales del 23 de noviembre de 2008, cargo que volvió a ocupar en 2013 debido a su reelección. En 2017, se consagró gobernador de Nueva Esparta con el 51,87% de votos. Sin embargo, el respaldo que recibió Díaz no solo se vio en las urnas, sino en los barrios. "Su oficina era en la calle", comentó Eduardo, quien destacó su inclinación por el deporte al punto de formar parte del equipo de fútbol de Margarita y que restauró el Estadio Alfredo Díaz, en homenaje de su padre, lugar que lo recibió como parte del recorrido fúnebre.

Víctor Villarroel, quien compartió varios momentos con el exgobernador y que estuvo presente en su despedida, destacó la figura de Alfredo y que, según pudo corroborar con sus propios ojos, su ausencia deja un gran vacío en todo un pueblo. "El estadio estaba repleto, todas las gradas colmadas, personas dentro del campo esperando Alfredo para darle su último adiós", describió a lo que luego catalogó como un mar de gente. Después del recorrido, lo llevaron al cementerio de Porlamar, donde "todo el pueblo de Mariño se abocó a las calles con aplausos, entonando el himno nacional".

Cientos de ciudadanos despidieron a Alfredo Díaz el 8 de diciembre. Foto: AFP

¿Cuál es el legado que deja Díaz tras su sensible fallecimiento? Las respuestas no son para nada cortas y tampoco carecen de cariño y emoción. "Fue un hombre que no solo se preocupaba porque Nueva Esparta estuviera bien. Su mayor anhelo era tener una Venezuela libre y de los venezolanos. Fue una persona que, hasta el día de su lecho de muerte, estuvo luchando por esa Venezuela y eso nunca lo detuvo. Fue una persona que estuvo dispuesta a sacrificar su vida por la libertad de Venezuela", señaló Eduardo, quien afirmó que nunca existirá un líder como él.

Afredo velaba por la juventud de Nueva Esparta, otorgando becas y sendos programas sociales. Foto: cortesía

Voces que claman por justicia

El líder opositor y activista político de 56 años se mantuvo apegado a sus ideales, incluso en sus últimos momentos de vida. Tras concretarse el fraude de Nicolás Maduro del 28 de julio de 2024, Díaz luchó desde las calles para que la voluntad popular sea respetada. En compañía de otros colegas y cientos de venezolanos, exigieron la salida del chavismo y una transición democrática. A más de un año después de haber sido arrestado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y a pocas semanas de celebrarse la Navidad de 2025, su familia, amigos y su pueblo recibieron una noticia desgarradora: él había fallecido.

"Aproximadamente a las 6.33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio... fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después.", se lee en el comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.

Régimen de Maduro comunicó la muerte de Díaz bajo la causa de un infarto del miocardio. Foto: Gobierno de Venezuela

Omar González Moreno, miembro de la Dirección Nacional del partido Vente Venezuela, aseguró que el opositor no murió de causas naturales y que fue "producto de la tortura psicológica a la que fue sometido", además de la falta de asistencia médica y el abandono estatal. "Es otro muerto de Maduro", condenó.

Su familia, tanto su esposa como sus hijas, sostuvieron esta afirmación y denunciaron que Díaz murió en extrañas circunstancias. "¿Qué hacían tres policías dentro de la celda de un hombre? No sé qué le hicieron a mi esposo, pero de un infarto no murió. Diosdado y Maduro me lo mataron", expresó Leynys Malavé, pareja del exgobernador, a través de sus redes sociales. "Estuvo en condiciones en la cual ningún ser humano debería estar", agregó Daliannys Díaz, hija del difunto, a través de una entrevista con NTN24.

Por su lado, Villarroel denuncia expresamente las condiciones en las que fue tratado el cuerpo de Díaz, asegurando que no hubo el mínimo respeto por su legado y tampoco por su familia. "En una avioneta privada lo envían prácticamente desnudo... lo enviaron en una caja, que podríamos decir que es como cartón, porque fue una madera muy fina".

Quienes conocieron y compartieron momentos con quien en vida fue el líder político, exigieron justicia por su muerte y llevar el caso "a las instancias que sean necesarias", según afirmó Eduardo Lindo. "El caso de Alfredo, más allá de tener una exigencia que siempre va a ser la justicia, creo que el mensaje es que no es el primer preso político que muere post 28 de julio, sino que también hay miles de personas que están encarceladas injustamente y que hoy requieren atención médica y su vida está en peligro", agregó Verónica.