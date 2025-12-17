Sheinbaum convoca a la ONU y cuestiona su inacción frente a medidas de EE. UU. contra Venezuela: “No se le ha visto"
El pronunciamiento se da tras las declaraciones de Trump sobre el Gobierno venezolano y el despliegue militar en el Caribe, subrayando la política de no intervención de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a intervenir ante las recientes medidas del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Durante una conferencia de prensa, la mandataria expresó su preocupación por la ausencia del organismo internacional frente a un conflicto que, en sus palabras, podría escalar si no se prioriza el diálogo y la vía diplomática.
El pronunciamiento de Sheinbaum se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogara al Gobierno venezolano como una "organización terrorista extranjera" y dispusiera el despliegue de una operación militar en el Caribe para bloquear la circulación de embarcaciones petroleras.
La jefa de Estado mexicana advirtió sobre el riesgo de un posible "derramamiento de sangre" y reiteró la necesidad de que se busquen soluciones pacíficas.
Sheinbaum en contra de acciones estadounidenses
Trump elevó el tono contra Venezuela al asegurar que el país caribeño está rodeado por la Armada más grande desplegada en la historia de Sudamérica. En su mensaje, advirtió que la presión militar aumentará hasta que Caracas devuelva al Gobierno estadounidense lo que calificó como bienes robados, entre ellos petróleo, tierras y otros recursos estratégicos.
Ante estas declaraciones, Sheinbaum, reafirmó la postura histórica del país en materia de política exterior. "Reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias", manifestó. La mandataria remarcó que la escalada de tensiones no justifica acciones unilaterales que violen la soberanía.
Sheinbaum también hizo un llamado a mantener la vía diplomática como único camino legítimo ante conflictos internacionales. Enfatizó que más allá de cualquier valoración sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, la prioridad debe ser evitar confrontaciones armadas. "Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México", sostuvo.