Durante una reunión transmitida por Venezolana de Televisión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al adelantar el Año Nuevo. El mandatario presentó el 'Plan 2026', una propuesta que contempla una serie de objetivos políticos y sociales, con la finalidad, según indicó, de avanzar hacia una nación más próspera y en paz.

En medio de su intervención, Maduro indicó que su país ya había entrado al próximo año: “El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1ero de enero vamos disparados en la construcción de la patria”, señaló.

TE RECOMENDAMOS FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que aclare si esta medida tiene carácter institucional o es simplemente una declaración simbólica. Sin embargo, no es la primera vez que el jefe de Estado modifica fechas de manera anticipada. En octubre de este año, por ejemplo, decidió adelantar la celebración de la Navidad.

Declaración en medio de conflicto con EE.UU.

El lanzamiento del 'Plan 2026' se da en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El régimen de Maduro considera que el despliegue militar estadounidense en el Caribe y operaciones contra el narcotráfico en la región representa una amenaza directa y forma parte de un intento por forzar un cambio de gobierno en Caracas.

En este escenario, las declaraciones del presidente Donald Trump han contribuido a encender aún más el conflicto. Recientemente, el mandatario afirmó que Maduro “tiene los días contados” y no descartó posibles acciones militares contra Venezuela. Además, reveló que las tropas de su país incautaron un buque petrolero de gran tamaño frente a las costas venezolanas.

Frente a esta situación, el régimen venezolano ha intensificado su discurso de resistencia. Desde el oficialismo se ha insistido en la necesidad de reforzar la “unidad cívico-militar” como respuesta a las presiones externas, apostando por una estrategia que combine el despliegue de fuerzas armadas con la movilización de la ciudadanía organizada.

¿En qué consiste el 'Plan 2026'?

Según información difundida por medios estatales y agencias internacionales, el 'Plan 2026' contempla al menos siete ejes de trabajo. Entre los más importantes se encuentran la llamada “batalla comunicacional”, orientada a contrarrestar lo que el oficialismo califica como “fake news y guerra psicológica”, y el fortalecimiento de la seguridad y defensa del territorio nacional.

Asimismo, Maduro propuso la creación de equipos especializados en formación y comunicación dentro de más de 5.300 circuitos comunales. Estas estructuras de base, que el Gobierno presenta como parte de una transición hacia un “modelo comunal socialista”, estarían encargadas de participar activamente en la gestión diaria de políticas públicas a nivel local.

A su turno, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la “agresión contra la patria”, ha logrado reorganizar la Milicia Bolivariana, un cuerpo civil vinculado a la Fuerza Armada Nacional, al que el chavismo considera pieza clave en su estrategia de defensa integral.

Un mensaje claro por parte de Venezuela

Al declarar que “el 2026 ya empezó”, Maduro busca dejar en claro que las decisiones tomadas en el presente serán determinantes para el rumbo de Venezuela en los próximos años. Su discurso combina promesas de desarrollo, estabilidad y bienestar, con una narrativa de resistencia frente a las sanciones y presiones que provienen especialmente desde Estados Unidos.

En este contexto, el chavismo redobla esfuerzos por afianzar su poder tanto a nivel territorial como político. Lo hace a través del impulso de las comunas y la activación de la milicia, mientras despliega una ofensiva comunicacional para contrarrestar las narrativas que lo cuestionan en el ámbito internacional.