La historia del ecuatoriano de 123 años que busca ser reconocido como el hombre más longevo del mundo

Carlos Alberto Lindao Vera vive en Puerto El Morro, una parroquia rural costera de Guayaquil, Ecuador, y su nombre ha captado la atención nacional e internacional por una cifra que desafía los registros conocidos de longevidad: 123 años. Según su cédula de identidad ecuatoriana, nació el 17 de octubre de 1902, un dato que se ha convertido en el eje de una historia marcada por el trabajo constante, la vida en el manglar y un deseo personal aún pendiente.

Lejos de la imagen tradicional asociada a edades extremas, Lindao mantiene una rutina activa y conserva lucidez e independencia. Su caso ha despertado interés no solo por la posibilidad de un récord mundial, sino también por lo que representa en un país donde las historias más singulares suelen emerger desde territorios alejados de los centros de poder.

Una vida de trabajo en el manglar

Los medios que lo han visitado lo describen como un hombre delgado y activo, que todavía se desplaza en canoa por los esteros y continúa dedicado a la producción artesanal de carbón, un oficio tradicional ligado históricamente a la vida del manglar. Él mismo atribuye su longevidad a décadas de trabajo físico constante y a una alimentación sencilla, basada en productos naturales y sin procesar.

El 11 de diciembre de 2025, el Concejo Municipal de Guayaquil le rindió un homenaje en una sesión solemne, reconociéndolo como símbolo de “larga vida” y de la identidad de El Morro. Para las autoridades locales, Lindao encarna una biografía de esfuerzo silencioso y dignidad humana, construida lejos de la ciudad, pero profundamente ligada a su historia social y cultural.

El desafío de la validación internacional de su edad

Más allá del reconocimiento local, la gran interrogante es si Carlos Lindao puede ser oficialmente reconocido como el hombre más longevo del mundo. Hasta el momento, su edad se sustenta públicamente en su documento de identidad ecuatoriano y en testimonios recogidos por distintos medios, pero no existe una validación formal por parte de Guinness World Records u organizaciones internacionales.

La verificación de edades extremas exige una cadena documental sólida como actas de nacimiento, registros históricos y coherencia en archivos oficiales revisada por expertos. De confirmarse bajo esos estándares, Lindao superaría ampliamente los récords actuales, tanto femeninos como masculinos.

Mientras ese proceso no se concrete, su historia se sostiene en otro plano: el de una vida prolongada entre esteros y manglares y en un anhelo íntimo que aún lo acompaña, el de reencontrarse con el hijo que tuvo en su adolescencia y al que nunca conoció. Entre la estadística y la experiencia vivida, Carlos Lindao sigue navegando el tiempo como parte de su cotidianidad.