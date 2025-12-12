Las mejores películas de Navidad en Netflix, Disney Plus, HBO, Prime Video y otras plataformas de streaming
Plataformas como Netflix, Disney Plus, HBO Max y Prime Video refuerzan sus catálogos con clásicos y estrenos en esta Navidad. Entre las películas destacadas están 'Klaus', 'El Grinch' y 'Mi pobre angelito'.
La Navidad se ha convertido en sinónimo de maratones de películas que acompañan las reuniones familiares y las noches festivas. Las plataformas de streaming han entendido esta tradición y, cada diciembre, refuerzan sus catálogos con títulos cargados de nostalgia, comedia romántica y aventura.
En 2025, Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video ofrecen una selección que combina clásicos imprescindibles con estrenos recientes. La oferta se amplía con propuestas inesperadas, como el terror navideño, demostrando que la temporada también puede ser escenario de historias distintas.
Netflix
- 'Klaus' (2019): animación española dirigida por Sergio Pablos que narra el origen de Santa Claus con un enfoque emotivo. Con el cantante Sebastián Yatra en la voz del mimado Jesper en el doblaje latino
- 'Crónicas de Navidad' 2018): Kurt Russell como un carismático Santa Claus en una aventura familiar que ya tiene secuela
- 'The Family Stone' (2005): una comedia dramática sobre una familia que recibe a la novia del hijo mayor en Navidad. Con un elenco de lujo que incluye a Diane Keaton, Sarah Jessica Parker y Rachel McAdams
- 'Holidate' (2020): Emma Roberts y Luke Bracey encarnan a dos jóvenes que deciden ser pareja "de compromiso" en la festividad para evitar presiones familiares, hasta que la ficción se mezcla con sentimientos reales
- 'Navidad, loca Navidad' (2019): un viudo y sus 4 hijos deberán dejar atrás su vida de lujos cuando él pierda su trabajo poco antes de Navidad
- 'Navidad de golpe' (2022): en esta comedia romántica, Lindsay Logan es una heredera que, tras perder la memoria en un accidente, descubre el verdadero sentido de la Navidad junto a un joven viudo
- 'Milagro en la calle 34' (1994): en esta adaptación del clásico navideño, Dorey Walker y su hija Susan entablan amistad con un hombre que afirma ser Santa Claus.
Disney Plus
- 'Mi pobre angelito' (1990): Macaulay Culkin como Kevin McCallister sigue siendo infaltable en estas fechas
- 'Noelle' (2019): Anna Kendrick protagoniza esta comedia donde la hija de Santa debe asumir el legado familiar
- 'La bella y la bestia: Una navidad encantada' (1997): en este especial animado, Bella intenta devolver el espíritu navideño al castillo encantado, mientras Bestia lucha contra sus propios temores.
- 'El diario de Bridget Jones' (2001): la primera entrega de la saga muestra a Renée Zellweger como Bridget, una mujer que entre romances fallidos, inseguridades y situaciones cómicas busca el amor verdadero
- 'El hombre que inventó la Navidad' (2017): una emocionante historia sobre la creación del cuento de Charles Dickens que reinventó la Navidad moderna
- 'Cuento de Navidad' (2009): versión animada del clásico de Charles Dickens sobre Ebenezer Scrooge, interpretado por Jim Carrey
- Bonus terror: The Nightmare Before Christmas (1993), de Tim Burton, mezcla Halloween y Navidad en un relato de culto.
Macaulay Culkin como Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito'. Foto: 20th Century Studios
HBO Max
- 'Elf' (2003): Will Ferrell interpreta a Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte que viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico
- 'Love Actually' (2003): Hugh Grant, Emma Thompson y un elenco coral protagonizan esta comedia romántica que entrelaza múltiples historias de amor y desamor en Londres durante las fiestas
- 'Quédate a mi lado' (1998): Julia Roberts y Susan Sarandon encabezan este drama emotivo sobre una madre enferma y la nueva pareja de su exmarido, quienes deben aprender a convivir y compartir el amor de los hijos
- 'Una Navidad de locos' (2004): Tim Allen y Jamie Lee Curtis dan vida a una pareja que decide saltarse las fiestas para irse de vacaciones, pero la presión de sus vecinos y un giro inesperado los obliga a redescubrir el verdadero sentido de la Navidad
- Bonus terror: 'Gremlins' (1984), un clásico con las criaturas traviesas convierten la Navidad en pesadilla, mezclando humor, caos y horror en un clásico de culto.
Prime Video
- 'El Expreso Polar' (2004): Tom Hanks lidera esta aventura animada sobre un tren mágico que lleva a los niños al Polo Norte en Nochebuena
- 'El descanso' (2006): dos mujeres intercambian casas durante las fiestas y encuentran inesperados romances. Con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black
- 'El Grinch' (2000): Jim Carrey da vida al clásico personaje de la obra de Dr. Seuss en una versión con acción real, donde el gruñón verde intenta arruinar la Navidad de Villa Quién
- 'El Grinch' (2018): Benedict Cumberbatch presta su voz en la versión animada que combina humor y ternura para contar la misma historia con un aire renovado
- 'Family Man' (2000): Nicolas Cage interpreta a un exitoso hombre de negocios que descubre cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones distintas, en una historia que mezcla fantasía y reflexión navideña.
- Bonus terror: 'Krampus: El acuerdo' (2015), 'Noche sin paz' (2022) y 'Terrifier 3: El payaso siniestro' (2024) ofrecen altas dosis de horror para quienes buscan una Navidad distinta, con advertencia incluida para los más sensibles.