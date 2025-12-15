HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia denuncia 51 ataques terroristas del ELN en el primer día del paro armado e incidentes con explosivos

El presidente Gustavo Petro ordenó a las fuerzas militares responder al ELN y aseguró que Colombia no cederá ante el miedo ni a amenazas externas.

El gobierno de Colombia hizo un balance de los ataques del ELN en el primer día del paro armado.
El gobierno de Colombia hizo un balance de los ataques del ELN en el primer día del paro armado. | AFP

El Gobierno de Colombia reportó de que ha se han registrado más de medio centenar de "acciones terroristas" atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el primer día del paro armado convocado por esta guerrilla insurgente el último domingo, en respuesta a las amenazas emitidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump hacia Colombia y otros países de la región.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las primeras 24 horas se tuvo conocimiento de al menos 51 hechos relacionados con el ELN. Sin embargo, detalló que aproximadamente el 75% de estos sucesos corresponden a actividades de tipo propagandístico, mientras que se identificaron 12 incidentes vinculados al uso de artefactos explosivos.

Colombia en alerta máxima

Sánchez informó que uno de los ataques fue dirigido contra una comisaría en el municipio de Maicao, en la región Caribe, mientras que otro atentado afectó un peaje en Santander, donde una trabajadora resultó con heridas leves tras la explosión de una moto bomba.
"Todas las capacidades están desplegadas y estamos en la máxima alerta", resaltó en Caracol Radio.

Asimismo, el funcionario fue enfático al señalar que el Gobierno no dudará en responder ante este tipo de acciones violentas. Según detalló, se están desarrollando diversas operaciones para prevenir nuevos ataques en los próximos días,  teniendo en cuenta que el paro armado finaliza este miércoles 17.

También advirtió sobre el riesgo que representa el ELN, al que calificó como una amenaza criminal contra el pueblo colombiano. Cuestionó además el trasfondo del paro, supuestamente convocado en rechazo a un gobierno extranjero, pero que, en la práctica, "termina amenazando a los más vulnerables", expresó.

Reportan un muerto en ataque armado

Un ataque armado, atribuido al ELN, sacudió el último domingo al municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander. Según reportes oficiales, alrededor de las 2:25 a. m., cuatro hombres abrieron fuego con fusiles contra una estación de policía local. Durante el enfrentamiento, falleció un conductor de ambulancia que se encontraba atendiendo una emergencia en la zona. La información fue difundida por medios colombianos.

Las fuerzas del orden reaccionaron con rapidez ante la embestida para prevenir pérdidas entre sus miembros El coronel Fabio Ojeda, jefe de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó que los agentes que estaban de turno respondieron de inmediato al ataque. "Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelieron el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos, dijo.

Petro ordena atacar el ELN 

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció en contra del paro armado de 72 horas convocado por el ELN. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado aseguró que la instrucción a las fuerzas militares y policiales del país es clara:

La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”. En su publicación, Petro también compartió el comunicado emitido por dicho grupo insurgente.

Además, el mandatario instó a la población a "salir a la fiesta de navidades sin miedo”, al enfatizar que “el miedo paraliza” y que "Colombia no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios”.

