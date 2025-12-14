El Ejército de Liberación Nacional atacó una estación de policía en Puerto Santander y causó la muerte de una persona. | Foto: AFP

El Ejército de Liberación Nacional atacó una estación de policía en Puerto Santander y causó la muerte de una persona. | Foto: AFP

Una estación de policía del municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander, sufrió un ataque armado que se atribuye al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cuatro sujetos embistieron el local alrededor de las 2:25 a. m. mediante disparos de fusil.

Medios colombianos comunicaron que el asalto provocó la muerte de un conductor de ambulancia que atendía una emergencia. Además, señalaron que el ambiente en el municipio ubicado en la frontera con Venezuela se encuentra altamente tenso debido a la posibilidad de un aumento en la violencia.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

ELN lanzó ataque en estación policial cerca a la frontera venezolana

Tras el asalto de supuestos guerrilleros que se presentaron en la estación de policía de Puerto Santander, las fuerzas del orden lograron reaccionar y prevenir pérdidas entre sus miembros, por lo que evitaron una tragedia de mayores proporciones. "Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelieron el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos”, declaró el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Sin embargo, los medios La Opinión y el portal Cúcuta Noticias indicaron que Agustín Pabón, conductor de una ambulancia, perdió la vida en el lugar de los hechos tras recibir el impacto de una bala. Asimismo, varias horas después del atentado, residentes informaron sobre la aparición de una bandera relacionada con el ELN en las proximidades de la subestación. Así, se interpretó como una amenaza intimidatoria en el contexto del paro armado que la guerrilla ha proclamado a nivel nacional.

Colombia vive un paro armado contra el gobierno

El Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional anunció su adhesión al paro armado de 72 horas, convocado por la dirección nacional del grupo. La medida inició el domingo 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se prolongará hasta la misma hora del miércoles 17.

En un pronunciamiento, el grupo armado justificó su decisión al considerarla una forma de resistencia ante lo que califican como una 'agresión del gobierno nacional'. Agregaron que la confrontación ha aumentado en diversas regiones, incluyendo el sur de Bolívar, Catatumbo, Nariño y Chocó, donde se han producido enfrentamientos con las fuerzas armadas y policiales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su rechazo al paro armado de tres días anunciado por el ELN, el cual se justifica como una protesta ante lo que consideran 'amenazas de intervención imperialista' por parte de Estados Unidos.