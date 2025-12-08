El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió una investigación urgente tras el hallazgo de varios cuerpos en las costas de La Guajira, al norte del país, y sugirió que podrían ser víctimas de un ataque militar en el Caribe. El mandatario compartió un video en el que se observan dos cadáveres arrastrados por la marea y donde se menciona la posibilidad de “bombardeos” en la zona, por lo que solicitó a Medicina Legal establecer identidades y coordinar acciones con la Fiscalía venezolana.

El reportaje difundido por la cadena pública RTVC informó sobre dos cuerpos encontrados en Puerto López y sobre otros hallazgos presuntamente registrados del lado venezolano, sin precisión del número ni de las ubicaciones. Un vocero de la Policía de La Guajira confirmó la presencia de cadáveres en la playa, aunque indicó que aún no se han determinado las causas de muerte.

Petro en contra de las escaladas de Estados Unidos en el Caribe

Petro, durante la conmemoración por los 97 años de la Masacre de las Bananeras en Ciénaga, Magdalena, cuestionó los bombardeos ordenados por el mandatario estadounidense Donald Trump en el Caribe, calificándolos de “inhumanos” y advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan pescadores y trabajadores locales. Además, pidió a las fuerzas militares de Estados Unidos no ejecutar órdenes que puedan vulnerar la vida de la población civil y que, a su juicio, se aparten de principios constitucionales.

El jefe de Estado también señaló que ningún militar debería cumplir instrucciones que contradigan el derecho internacional o los derechos humanos, al mencionar episodios ocurridos en el Caribe y otros conflictos recientes. Sostuvo que, cuando una orden pone en riesgo a civiles, el deber de las fuerzas armadas es actuar conforme a la legalidad, independientemente del país que la emita.

Colombia en la mira de Donald Trump y su plan antidrogas

Las advertencias de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro han generado preocupación en la región, luego de que amenazara con intervenir militarmente en Venezuela bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. El mandatario señaló que podría “atacar a cualquier país que permita el tráfico de drogas hacia EE. UU.”, lo que incluyó menciones directas a Colombia.

La respuesta del presidente colombiano fue inmediata al sostener que una acción militar contra su país “sería declarar guerra” y dañaría dos siglos de relaciones bilaterales.