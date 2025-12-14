El Frente de Guerra Urbano del ELN anunció que se suma al paro armado en Colombia. | Difusión

El Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, informó que se unió al paro armado de 72 horas convocado por la dirección nacional de dicha organización. Esta acción comenzó el domingo 14 de diciembre a las 6.00 a. m. y se extenderá hasta la misma hora del miércoles 17.

A través de un comunicado público, esta facción del ELN precisó los alcances de la medida y detalló las zonas urbanas donde se aplicarán restricciones, además de emitir advertencias específicas dirigidas a la población civil.

El comunicado del Frente Urbano del ELN

En su pronunciamiento, el grupo armado explicó que su decisión responde a lo que consideran una respuesta de resistencia frente a la “agresión del gobierno nacional”. Según el comunicado, esta confrontación se ha intensificado en regiones como el sur de Bolívar, Catatumbo, Nariño y Chocó, donde se han registrado choques con las fuerzas armadas y de policía.

Asimismo, el Frente de Guerra exhortó a la ciudadanía en distintas ciudades del país, entre ellas Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, a evitar cualquier cercanía con las fuerzas de seguridad. Además, pidió que se sigan estrictamente las recomendaciones de seguridad durante el periodo que dure el paro armado.

Por otro lado, instó a las empresas de transporte y a los negocios a suspender sus operaciones durante el tiempo que dure el paro. Esta medida, de cumplirse, podría impactar de forma considerable la movilidad y las actividades económicas en las regiones afectadas.

Uno de los puntos más críticos

Cúcuta ha sido señalada por las autoridades como una de las zonas con mayor riesgo durante el paro armado, debido a su ubicación estratégica en la frontera. Se teme que allí puedan ocurrir ataques o hechos violentos, por lo que tanto el gobierno local como el nacional evalúan posibles medidas de control y prevención para reforzar la seguridad y proteger a la población.

El comunicado, firmado por el comandante en jefe de la guerrilla que se identifica como Camilo Torres Restrepo, también menciona los frentes urbanos que, según el ELN, están involucrados en la jornada de paro. Entre ellos se encuentran Carlos Germán Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yariquí, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliécer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.

La respuesta del gobierno colombiano

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el paro armado y criticó duramente la medida. En sus palabras, calificó la acción como una amenaza directa contra la población: “El cartel del narcotráfico y terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llaman paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal”.

Sánchez también aseguró que, tras conocerse la intención del grupo insurgente, el Estado activó todos sus recursos institucionales para responder a la situación. “Todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia", afirmó.

Además, recordó que siguen vigentes las recompensas para quienes brinden información que permita capturar y procesar a miembros de esta organización armada. Entre ellas, destacó la recompensa de hasta 5.000 millones de pesos ofrecida por alias Pablito, uno de los cabecillas más buscados del ELN.