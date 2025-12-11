HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia no descarta dar asilo a Maduro si el dictador necesita "vivir en otro país o solicitar protección" tras dejar el régimen

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio destacó que una salida negociada permitiría que Nicolás Maduro busque un destino más seguro tras abandonar el régimen, lo que ayudaría a estabilizar la región.

Colombia expresó su rechazo a las acciones y "operaciones extraterritoriales" de Estados Unidos en el Caribe. Foto: AFP.
Colombia no descarta ofrecer asilo al dictador venezolano Nicolás Maduro si este decide dejar el régimen en Venezuela como parte de un eventual acuerdo con Estados Unidos. Así lo señaló la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien explicó que su país “no tendría por qué decirle que no” en caso de que una salida negociada implique que Maduro deba residir en otro país o solicitar protección.

No obstante, en declaraciones a Caracol Radio, la jefa de la diplomacia colombiana dejó entrever que el gobernante chavista podría optar por un destino “más distante y más tranquilo” para establecerse luego de abandonar el poder.

FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Villavicencio subrayó que un eventual gobierno de transición en Venezuela podría contribuir a mejorar la estabilidad en la región, aunque remarcó que ese desenlace dependerá de Estados Unidos y el régimen de Maduro. Cabe recordar que, en noviembre, la canciller afirmó a Bloomberg que el líder chavista estaba “por aceptar” una transición, declaraciones que luego negó al negar que la malinterpretaron.

PUEDES VER: Putin le ofrece su respaldo a Maduro tras una llamada telefónica en medio de la creciente presión en el Caribe

Colombia se opone a las medidas de Estados Unidos en el Caribe

Colombia expresó su rechazo a las acciones y “operaciones extraterritoriales” de Estados Unidos en el Caribe y advirtió que ninguna intervención armada puede ejecutarse en el territorio de otro Estado sin su autorización.

En una declaración divulgada el 5 de diciembre, la Cancillería —a través de Villavicencio— sostuvo que cualquier operación militar sin consentimiento “violaría de forma directa” la Carta de la ONU y los principios de soberanía e integridad territorial, en referencia a reportes sobre bombardeos y acciones estadounidenses en áreas marítimas vinculadas a Colombia.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó al presidente de Estados Undios, Donald Trump, como “muy desinformado” tras las declaraciones de Trump que lo señalaban a él directamente en su campaña contra el narcotráfico, en el marco de medidas como la operación militar que incluyó la captura del petrolero en el Caribe.

