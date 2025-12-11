Rusia interceptó el segundo ataque con drones más exacerbado desde el inicio de la guerra. | Composición LR

Rusia interceptó el segundo ataque con drones más exacerbado desde el inicio de la guerra. | Composición LR

Rusia detuvo el segundo mayor ataque con drones lanzado por Ucrania desde marzo de este año, cuando 337 artefactos afectaron a distintas regiones. Esta vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del miércoles 287 drones, siendo Briansk la zona más afectada.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Rusia mediante un comunicado difundido en Telegram. Tras conocerse los ataques, distintos aeropuertos interrumpieron sus operaciones y debieron desviar cerca de 140 vuelos.

TE RECOMENDAMOS FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Diariamente, Ucrania lanza drones de ataque contra Rusia con el objetivo de dañar su sistema energético y sus capacidades de procesamiento de petróleo, afectando así la logística del Ejército ruso y reduciendo una importante fuente de financiamiento para Moscú.

Interrupción de servicios y empresas tras ataque en Rusia

Rosaviatsia, la agencia de aviación civil de Rusia, informó que se interrumpió el servicio en los aeropuertos de ciudades como Ivánovo, Tambov, Yaroslavl, Vladikavkaz, Grozni, Matas, Majachkalá y Kaluga, lo que provocó retrasos que afectaron a miles de viajeros.

En la ciudad de Veliki Nóvgorod, drones alcanzaron la fábrica de fertilizantes minerales Akron, según informaron los canales de Telegram Shot y Astra. La región de Tula también resultó afectada; esta zona es conocida por concentrar empresas dedicadas a la fabricación de armas.

Ucrania advierte un invierno crítico por la ofensiva rusa

El jefe ejecutivo de Naftogaz, operador estatal de gas en Ucrania, señaló que el país podría enfrentar su invierno más difícil desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022. La declaración fue realizada la semana pasada a AFP, en el contexto de una creciente preocupación por la capacidad del sistema energético ucraniano para soportar los meses de frío.

Según el funcionario, los ataques rusos de este año han sido más intensos y comenzaron antes de la temporada invernal, lo que incrementa su impacto sobre la infraestructura crítica. Este escenario, afirmó, plantea un riesgo significativo para el suministro de gas y para la estabilidad del servicio durante el invierno.