HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Bancada de Rafael López Aliaga contra los cuidados paliativos | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

Serguei Sobianin, alcalde de Moscú, aseguró que 32 de los drones se dirigían a la capital. Además, diversas regiones rusas se vieron afectadas. 

Rusia interceptó el segundo ataque con drones más exacerbado desde el inicio de la guerra.
Rusia interceptó el segundo ataque con drones más exacerbado desde el inicio de la guerra. | Composición LR

Rusia detuvo el segundo mayor ataque con drones lanzado por Ucrania desde marzo de este año, cuando 337 artefactos afectaron a distintas regiones. Esta vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del miércoles 287 drones, siendo Briansk la zona más afectada.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Rusia mediante un comunicado difundido en Telegram. Tras conocerse los ataques, distintos aeropuertos interrumpieron sus operaciones y debieron desviar cerca de 140 vuelos.

TE RECOMENDAMOS

FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Diariamente, Ucrania lanza drones de ataque contra Rusia con el objetivo de dañar su sistema energético y sus capacidades de procesamiento de petróleo, afectando así la logística del Ejército ruso y reduciendo una importante fuente de financiamiento para Moscú.

PUEDES VER: Trump descarta conversación con Petro y advierte que "entre en razón o será el próximo" después de Maduro

lr.pe

Interrupción de servicios y empresas tras ataque en Rusia

Rosaviatsia, la agencia de aviación civil de Rusia, informó que se interrumpió el servicio en los aeropuertos de ciudades como Ivánovo, Tambov, Yaroslavl, Vladikavkaz, Grozni, Matas, Majachkalá y Kaluga, lo que provocó retrasos que afectaron a miles de viajeros.

En la ciudad de Veliki Nóvgorod, drones alcanzaron la fábrica de fertilizantes minerales Akron, según informaron los canales de Telegram Shot y Astra. La región de Tula también resultó afectada; esta zona es conocida por concentrar empresas dedicadas a la fabricación de armas.

PUEDES VER: ¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

lr.pe

Ucrania advierte un invierno crítico por la ofensiva rusa

El jefe ejecutivo de Naftogaz, operador estatal de gas en Ucrania, señaló que el país podría enfrentar su invierno más difícil desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022. La declaración fue realizada la semana pasada a AFP, en el contexto de una creciente preocupación por la capacidad del sistema energético ucraniano para soportar los meses de frío.

Según el funcionario, los ataques rusos de este año han sido más intensos y comenzaron antes de la temporada invernal, lo que incrementa su impacto sobre la infraestructura crítica. Este escenario, afirmó, plantea un riesgo significativo para el suministro de gas y para la estabilidad del servicio durante el invierno.

Notas relacionadas
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS
Gobierno de Putin rechaza tregua energética con Zelenski y recuerda que exigió nuevas elecciones en Ucrania

Gobierno de Putin rechaza tregua energética con Zelenski y recuerda que exigió nuevas elecciones en Ucrania

LEER MÁS
Donald Trump afirma que Rusia tiene ventajas en las negociaciones para alcanzar la paz con Ucrania

Donald Trump afirma que Rusia tiene ventajas en las negociaciones para alcanzar la paz con Ucrania

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

LEER MÁS
María Corina Machado advierte que Venezuela fue "invadida" por grupos que lo convirtieron en “el centro del crimen” en América

María Corina Machado advierte que Venezuela fue "invadida" por grupos que lo convirtieron en “el centro del crimen” en América

LEER MÁS
Conoce las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: ranking no eligió a Lima en su top pese a avances en obras

Conoce las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: ranking no eligió a Lima en su top pese a avances en obras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Mundo

Lula da Silva supera a hijo de Bolsonaro en encuesta de elecciones presidenciales en Brasil

Maduro ofrece acuerdos de cooperación a países vecinos en medio de tensiones con EE. UU. por escalada militar cerca a Venezuela

¿Cuál es el panorama migratorio en Chile? Periodista chileno revela la verdadera situación actual en la frontera entre Arica y Tacna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025