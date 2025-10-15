HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Boric vincula al régimen de Maduro con asesinato a opositor venezolano en Chile: "Cruzan fronteras para imponer miedo"

Desde Roma, el presidente chileno Gabriel Boric exigió justicia por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y advirtió que ningún gobierno debe usar el miedo como herramienta política.

Durante su visita a Italia, Gabriel Boric afirmó que el régimen de Nicolás Maduro está implicado en el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Foto: composición LR/AFP/X
Durante su visita a Italia, Gabriel Boric afirmó que el régimen de Nicolás Maduro está implicado en el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Foto: composición LR/AFP/X

Durante su visita a Italia, el presidente chileno Gabriel Boric afirmó que uno de los principales sospechosos del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago “es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro”, con lo que respaldó así la tesis del Ministerio Público de Chile, que apunta a que el crimen, ejecutado por miembros de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua, fue ordenado desde Venezuela.

El mandatario hizo estas declaraciones durante un acto en el Templo de Adriano de Roma, donde se conmemoró el atentado sufrido en 1975 por el político chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno. En su discurso, Boric recordó la colaboración entre regímenes autoritarios y comparó el caso de Leiighton con el de Ojeda al indicar que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente".

Boric llama a la izquierda a defender la democracia “sin dobles estándares”

Desde Roma, Boric advirtió que la defensa de la democracia debe ser coherente y sin sesgos ideológicos. “No podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado”, afirmó al recordar que el atentado contra Leighton fue resultado de una colaboración entre dictaduras de Chile, España e Italia. Denunció además una “internacional de la derecha” que promueve la intolerancia y el odio a nivel mundial.

El mandatario homenajeó a quienes no transigieron en sus valores democráticos y criticó a regímenes que empujan al exilio a sus opositores, como el de Daniel Ortega en Nicaragua. “Ayer fue Pinochet, hoy es Ortega”, señaló, en alusión a casos como los de los opositores al régimen Gioconda Belli y Sergio Ramírez. Boric concluyó que, ante el avance del extremismo global, la única respuesta posible es “más y mejor democracia”.

¿Qué pasó con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Ronald Ojeda, asilado político en Chile desde 2023, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en Santiago por sujetos disfrazados de policías, y su cuerpo fue hallado diez días después dentro de una maleta enterrada bajo una losa de cemento. Barros aseguró que el crimen tuvo un “móvil político” y subrayó que Ojeda participó en intentos golpistas contra Maduro.

El caso ha tensado al máximo las relaciones entre Chile y Venezuela. El Gobierno de Boric respalda la tesis de un asesinato político y ha advertido que acudirá a la Corte Penal Internacional si se confirma la implicación de Cabello. Hasta ahora, 13 personas permanecen en prisión preventiva y otras 26 fueron detenidas por su vínculo con la banda criminal “Los Piratas de Aragua”.

