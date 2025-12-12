HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Alemania acusa formalmente a Rusia de sabotear procesos electorales y afectar su seguridad aérea

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania informó este viernes que detectó dos ciberoperaciones rusas y anunció medidas para que Moscú pague por sus acciones híbridas.

Alemania acusa a Rusia de ciberataques.
Alemania acusa a Rusia de ciberataques. | Composición LR

Alemania confirmó que "tiene pruebas absolutamente sólidas" de que Rusia perturbó su seguridad aérea e interfirió en las elecciones generales para el Parlamento en febrero de este año. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán tras convocar al embajador de Moscú.

Un portavoz alemán precisó que se atribuyó al colectivo ruso APT28 "un ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024" y aseguró que Rusia, mediante la campaña Storm 1516, "influenció y desestabilizó las elecciones federales más recientes".

TE RECOMENDAMOS

FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Así salió María Corina Machado de Venezuela para viajar a Oslo y recibir el premio Nobel, según el WSJ

lr.pe

Europa acusa a Rusia de una guerra híbrida

Desde la invasión a Ucrania, varios países de Europa han acusado a Rusia de librar una guerra "híbrida", que combina acciones como sabotajes y campañas de desinformación.

El gobierno alemán confirmó que apoyarán "nuevas sanciones individuales contra actores híbridos a nivel europeo", que incluyen "prohibiciones de entrada" a la Unión Europea y "el congelamiento de activos".

PUEDES VER: Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

lr.pe

OTAN asegura que Europa es el próximo objetivo de Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que "la sombra de la guerra está llamando a la puerta de Europa", al advertir que Rusia, bajo el liderazgo de Vladímir Putin, ha fijado su objetivo en el continente y que el riesgo de un conflicto es real.

Según explicó Rutte, se prevé que en un plazo de cinco años —hacia 2030— Rusia pueda lanzar un ataque. Para evitar ese escenario, sostuvo que es necesario sellar algún tipo de acuerdo de paz con Ucrania, una posibilidad que considera cada vez más cercana.

Notas relacionadas
Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

LEER MÁS
Rusia exige explicaciones a EE.UU. por incautación de petrolero frente a costas de Venezuela

Rusia exige explicaciones a EE.UU. por incautación de petrolero frente a costas de Venezuela

LEER MÁS
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
Conoce las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: ranking no eligió a Lima en su top pese a avances en obras

Conoce las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: ranking no eligió a Lima en su top pese a avances en obras

LEER MÁS
Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

LEER MÁS
Terremotos de magnitud 6,7 sacuden el norte de Japón, según el USGS: se encendió alerta de tsunami

Terremotos de magnitud 6,7 sacuden el norte de Japón, según el USGS: se encendió alerta de tsunami

LEER MÁS
EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina confiesa qué le dijo a María Pía cuando se enteró que Paolo Guerrero será figura en su canal de YouTube

EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

Corina Machado ratifica que asumirá como vicepresidenta en un gobierno de Edmundo Gonzales: “Maduro va a salir”

Mundo

EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro

Corina Machado ratifica que asumirá como vicepresidenta en un gobierno de Edmundo Gonzales: “Maduro va a salir”

El plan de paz de EE.UU. contempla que Ucrania se una a la Unión Europea a partir de enero de 2027: "Está estipulado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre ley que obliga a TV Perú a transmitir el Pleno del Congreso: "Funciona como una franja electoral gratuita"

Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

José Jerí viajó a Ecuador: presidente despachará de manera remota en medio de crisis por inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025