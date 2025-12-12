Alemania acusa formalmente a Rusia de sabotear procesos electorales y afectar su seguridad aérea

Alemania confirmó que "tiene pruebas absolutamente sólidas" de que Rusia perturbó su seguridad aérea e interfirió en las elecciones generales para el Parlamento en febrero de este año. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán tras convocar al embajador de Moscú.

Un portavoz alemán precisó que se atribuyó al colectivo ruso APT28 "un ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024" y aseguró que Rusia, mediante la campaña Storm 1516, "influenció y desestabilizó las elecciones federales más recientes".

Europa acusa a Rusia de una guerra híbrida

Desde la invasión a Ucrania, varios países de Europa han acusado a Rusia de librar una guerra "híbrida", que combina acciones como sabotajes y campañas de desinformación.

El gobierno alemán confirmó que apoyarán "nuevas sanciones individuales contra actores híbridos a nivel europeo", que incluyen "prohibiciones de entrada" a la Unión Europea y "el congelamiento de activos".

OTAN asegura que Europa es el próximo objetivo de Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que "la sombra de la guerra está llamando a la puerta de Europa", al advertir que Rusia, bajo el liderazgo de Vladímir Putin, ha fijado su objetivo en el continente y que el riesgo de un conflicto es real.

Según explicó Rutte, se prevé que en un plazo de cinco años —hacia 2030— Rusia pueda lanzar un ataque. Para evitar ese escenario, sostuvo que es necesario sellar algún tipo de acuerdo de paz con Ucrania, una posibilidad que considera cada vez más cercana.