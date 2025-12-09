HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

Bruselas anunció una investigación a una de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, que recientemente cuestionó la multa de la UE hacia X (antes Twitter).

Unión Europea abre investigación a Google por usar sin permiso contenido de medios para entrenar su IA.
Unión Europea abre investigación a Google por usar sin permiso contenido de medios para entrenar su IA. | Foto: composición LR

La Unión Europea anunció que realizará una investigación para evaluar si Google infringió las regulaciones de competencia. Bruselas acusó a la filial de Alphabet de emplear contenido de medios y otros creadores para sus servicios de inteligencia artificial sin solicitar permiso.

"Una sociedad libre y democrática depende de la diversidad de medios, del acceso abierto a la información y de un entorno creativo dinámico", declaró Teresa Ribera, responsable de Competencia de la UE.

PUEDES VER: Países de la Unión Europea aprueban endurecer políticas migratorias: centros de retorno, sanciones y más

lr.pe

Bruselas anuncia investigación por prácticas anticompetitivas de Google

La Comisión Europea, encargada de regular las prácticas antimonopolio en la UE, informó que la investigación abordará la posible utilización de videos de YouTube por parte de Google para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial generativa.

Así, se indagará si la tecnológica ha compensado de manera justa a los creadores de contenido y si ha otorgado la opción de rechazar el uso de sus materiales. "Las políticas de YouTube impiden que desarrolladores rivales de modelos de IA utilicen contenido de la plataforma para entrenar sus propios sistemas", agregó la UE.

Además, se evaluará si la filial de Alphabet empleó material digital de otras plataformas, como sitios web de medios de comunicación, para proporcionar servicios de IA generativa sin ofrecer compensación ni la posibilidad de exclusión a los propietarios del contenido.

La Comisión informó que esta situación impacta tanto en los resúmenes producidos por la inteligencia artificial de Google, que se muestran en los resultados de búsqueda, como en el denominado Modo IA de la compañía. Esta función, que se asemeja a un chatbot, tiene la capacidad de responder a las consultas de los usuarios.

PUEDES VER: Unión Europea multa con 120 millones de euros a X y Estados Unidos acusa que están censurando la plataforma de Elon Musk

lr.pe

Respuesta a las investigación de la UE

Google expresó su desacuerdo con la investigación y aseguró que podría obstaculizar el avance del sector. "Los europeos tienen derecho a aprovechar las tecnologías más recientes y seguiremos trabajando de manera cercana con los sectores de noticias y creatividad", sostuvo un portavoz de la tecnológica.

El escrutinio se produce luego de una campaña impulsada por la ONG británica Foxglove, en asociación con la organización de editores de prensa Independent Publishers Alliance y el colectivo Movement for an Open Web (MOW). En julio, se pidió a la autoridad británica de Competencia (CMA) y a la Comisión Europea que intervinieran de manera urgente para frenar a Google. Se acusó a la compañía de apropiarse del trabajo de periodistas profesionales y de reproducirlo en resúmenes plagados de errores generados por inteligencia artificial.

Cabe recordar que la Comisión Europea también inició una indagación sobre las capacidades de IA en WhatsApp, que forma parte de Meta, matriz de Facebook. A su vez, Bruselas comunicó que sancionó a X por 120 millones de euros, lo que provocó críticas de Marco Rubio, secretario de Estado de los EE. UU. El funcionario sostuvo que se está atacando a las compañías tecnológicas estadounidenses.

