¿Quién ganó el debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast previo a la segunda vuelta en Chile?

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) organizó el último debate entre los candidatos previo al 14 de diciembre, cuando finalizarán las elecciones en Chile de 2025.

José Antonio Kast y Jeannette Jara debatieron por Anatel previo a la segunda vuelta de las elecciones en Chile.
José Antonio Kast y Jeannette Jara debatieron por Anatel previo a la segunda vuelta de las elecciones en Chile.

Jeannette Jara, representante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, cerraron su participación en el debate presidencial luego de distintos intercambios. La discusión, organizada por Anatel, estuvo compuesta por diferentes secciones, así como por preguntas cruzadas entre los candidatos.

Así, el electorado chileno se pregunta quién fue el ganador del debate a cinco días de la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre. De hecho, ambos políticos estuvieron centrados en temas clave y vivieron momentos tensos con los cuestionamientos directos, pero la conversación logró ser fluida en varios momentos.

¿Quién ganó el debate entre Jara y Kast?

En la primera parte del debate sobre gobernabilidad y política, Kast comenzó a partir de las críticas hacia el gobierno de Sebastián Piñera. Además, el líder de la derecha no dudó en atacar al actual Gobierno. Así, estableció un claro contraste entre continuidad y cambio, lo que definió el tono del programa. Al ser interrogada sobre una posible renuncia al Partido Comunista, Jara aseguró que lo haría en caso de ser elegida presidenta. Kast también afirmó que abandonaría su militancia si llega al Palacio de la Moneda.

En el segundo bloque acerca de seguridad ciudadana y crimen organizado, la conversación giró en torno a la discusión sobre la conmutación de penas. Jara aludió a que el representante del Partido Republicano indultaría a pedófilos y violadores de niños, por lo que expresó su rechazo a esta idea. En consecuencia, Kast desestimó la acusación, aunque no descartó la posibilidad de indultos para quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. "Hay algunos que están bien presos", comentó. También mencionó que revisaría ciertas penas en casos específicos.

En el tercer eje del debate sobre inmigración y control fronterizo, el candidato de la derecha exhibió una retórica intensa y criticó al presidente Gabriel Boric por su gestión en este asunto. En particular, un periodista le recordó a Jara que ella también había ajustado su lenguaje durante su campaña en materia de migraciones. La oficialista defendió su postura y declaró que no es un tema para hacer campaña. "Este tema rinde, genera harto odio", señaló.

En la primera parte de preguntas cruzadas, la exministra de Trabajo cuestionó el tono divisorio de su oponente a lo largo de la campaña. Como respuesta, el abogado se defendió mencionando los problemas en materia de seguridad del gobierno actual y que es necesario enfocarlos para convencer a los ciudadanos de un cambio.

