Mundo

Jara y Kast buscan convencer a indecisos chilenos en último debate presidencial a seis días de las elecciones

Las últimas encuestas indican una ventaja de 10 a 15 puntos para Kast sobre Jara, mientras que el voto indeciso de los chilenos podría influir en el resultado del balotaje que se llevará a cabo este domingo.

Jara y Kast buscan convencer a indecisos chilenos a días de las elecciones.
Jara y Kast buscan convencer a indecisos chilenos a días de las elecciones. | Composición LR

A solo seis días de la segunda vuelta electoral a desarrollarse el próximo domingo, Chile entra en la etapa decisiva de su elecciones presidenciales, instancia en la que se enfrentarán el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la candidata oficialista, Jeannette Jara.

El útimo debate entre ambos candidatos, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), tendrá lugar el martes 9 de diciembre en los estudios de TVN y será transmitido en cadena nacional. Esta instancia representa la última ocasión en que los aspirantes podrán exponer sus propuestas ante la ciudadanía.

lr.pe

¿Cómo van las encuestas? 

Las encuestas más recientes siguen proyectando un escenario favorable para Kast, quien mantiene una ventaja consistente de entre 10 y 15 puntos sobre Jara, quien no podido reducir de forma significativa la brecha de votos en los ùltimos días.

"Hay un 90 o un 95% de probabilidad que gane José Antonio Kast”, estimó Raúl Elgueta, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, en diálogo con France 24. Sin embargo, el voto indeciso y moderado aún podría influir de forma decisiva en el resultado final.

Así llegan Kast y Jara previo a la segunda vuelta

Kast ha sabido capitalizar el respaldo de figuras de la derecha que quedaron fuera de competencia en la primera vuelta. En ese sentido, sumó el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de Evelyn Matthei, referente de la derecha tradicional, quienes obtuvieron el 13,9% y el 12,4% de los votos, respectivamente. Con estas adhesiones, el líder de la ultraderecha parece tener el camino despejado hacia La Moneda, en un contexto donde los chilenos muestran una fuerte preocupación por temas como la seguridad, la situación económica y el control de la migración.

Por su parte, Jara, al ser la única candidata de izquierda, enfrenta un panorama más complejo. Su espacio político no cuenta con grandes bolsillos de votos adicionales que le permitan revertir los resultados. Aun así, la candidata mantiene un discurso esperanzador de cara al balotaje del 14 de diciembre. “Esta elección está completamente abierta, a pesar de lo que algunos quieran instalar; el resultado es completamente impredecible”. También hizo un llamado a los electores a que “no dejen que el miedo congele sus corazones”. 

La disputa por lograr el voto de los incedisos

En los últimos días, ambos candidatos han intensificado sus estrategias de campaña con un objetivo claro: captar la atención de quienes aún no han definido su voto. En estas elecciones presidenciales, por primera vez con sufragio obligatorio, se estima que entre cinco y seis millones de chilenos acudirán a las urnas de manera obligada, muchos de ellos participando por primera vez en una contienda de este tipo.

Este electorado indeciso representa un desafío para ambos candidatos. Se trata de un grupo difícil de identificar y medir, ya que sus preferencias tienden a cambiar con facilidad, lo que complica aún más cualquier intento de atraerlos de forma efectiva.

De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Políticos (CEP), los votantes indecisos se dividen en dos perfiles principales: los llamados “desapegados”, que no participaron en las elecciones de 2021 y muestran poco interés en hacerlo ahora, y los “desinteresados”, quienes sí votaron hace cuatro años, pero en esta ocasión no se sienten motivados por la campaña electoral.

¿Por quién se inclina el voto moderado?

De acuerdo con el CEP, el grupo de los “desinteresados” suelen ser personas mayores de 45 años, con ideas moderadas y una inclinación hacia el centro político. Este segmento del electorado no se siente representado por las propuestas más extremas que encarnan ni Kast ni Jara. Sin embargo, el discurso de Kast, centrado en la seguridad ciudadana y en la estabilidad económica, podría resultar atractivo para estos votantes, que priorizan aspectos vinculados al sustento diario.

En contraste, el perfil político de Jara, marcado por su larga militancia en el Partido Comunista de Chile, podría generar asustar al electorado moderado. Así lo señala John Henríquez, subdirector de Desarrollo de Faro UDD, quien advierte que . “el partido comunista genera más resistencia no solo por parte de la derecha sino también por parte de muchas personas apolíticas o más moderadas, del centro político”.

