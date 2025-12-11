Elecciones presidenciales de Chile 2025: ¿Cómo votar desde el extranjero?

El exterior también participa en el balotaje entre Jeannette Jara y Kast. Foto: CIPER Chile

El exterior también participa en el balotaje entre Jeannette Jara y Kast. Foto: CIPER Chile

Los chilenos residentes en el extranjero están habilitados para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, que se celebrará el 14 de diciembre de 2025. En este balotaje se enfrentarán Jeannette Jara, representante de la izquierda, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y figura de la derecha chilena.

Para poder votar desde fuera del país, los ciudadanos deben estar inscritos en el registro electoral y haber actualizado su domicilio electoral ante el Servicio Electoral (Servel) con anterioridad al cierre de plazo. Aunque los votos desde el exterior representan una proporción menor del total, su participación simboliza el vínculo político de la diáspora con Chile.

¿Cómo y quiénes pueden votar en el extranjero?

Los chilenos que viven fuera del país pueden participar en las elecciones presidenciales si están inscritos en el registro electoral y si realizaron la actualización de su domicilio electoral antes del cierre del plazo, el pasado 28 de junio. Este trámite, obligatorio para residentes en el exterior, se realiza ante el Servel o en los consulados chilenos.

La Ley 20.960 establece que los nacionales en el extranjero pueden votar en comicios presidenciales, primarias legales inscritas y plebiscitos nacionales. No participan en elecciones parlamentarias, municipales ni regionales. El proceso de votación es completamente presencial y no contempla modalidades electrónicas o anticipadas.

¿Dónde votan los chilenos fuera del país?

Los electores deben acudir al local de votación asignado por el Servel, que por lo general corresponde a embajadas, consulados o sedes diplomáticas ubicadas en capitales o grandes ciudades. La información detallada de cada dirección está disponible en la consulta de datos electorales del organismo.

Aunque la votación se habilita en la mayoría de los países, pueden presentarse excepciones por razones de seguridad o falta de garantías. En la primaria presidencial de junio, por ejemplo, los electores inscritos en Venezuela debieron sufragar en Bogotá, mientras que el proceso fue suspendido temporalmente en Haití e Israel.

¿El voto de los chilenos en el exterior es obligatorio?

El voto de los chilenos que residen en el extranjero es voluntario. La obligatoriedad rige únicamente para quienes están inscritos para votar dentro del territorio nacional.