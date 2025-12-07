HOYSuscripcion LR Focus

Trump culpa a Maduro por la migración, pero una intervención militar podría causar más refugiados

Según un estudio de Niskanen Center, una intervención militar en Venezuela podría provocar entre 1,7 y 4 millones de nuevos desplazamientos forzados de migrantes en la región.

Trump podría fomentar la migración de venezolanos hacia EE. UU.
Trump podría fomentar la migración de venezolanos hacia EE. UU. | Composición LR

Donald Trump ha reactivado su discurso contra Venezuela al vincular el aumento de migrantes en Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones recientes, afirmó que “cientos de miles” de personas han llegado desde cárceles venezolanas, aunque no existe evidencia que respalde esa afirmación, según reportó CNN.

Al mismo tiempo, el presidente ha sugerido posibles acciones militares contra el narcotráfico en Venezuela. Investigadores advierten que estas medidas, si derivan en un conflicto armado, podrían generar una nueva crisis de desplazamiento en América Latina.



Trump afirma que Maduro libera presos para enviarlos a EE. UU.

Trump ha repetido públicamente que el régimen de Maduro ha permitido la salida de personas encarceladas hacia Estados Unidos, insinuando que forman parte del flujo migratorio. Sin embargo, CNN señala que no hay documentos oficiales ni informes verificados que confirmen esta versión.

Los datos del Censo de EE. UU. muestran que entre 2017 y 2021, la población de origen venezolano aumentó en unas 140.000 personas, coincidiendo con una de las peores etapas de crisis económica en Venezuela, marcada por hiperinflación, caída del salario real y debilitamiento institucional.



Una intervención militar podría generar millones de nuevos desplazados

Un estudio del Niskanen Center, publicado en noviembre de 2023 bajo el título "Forecasting the Migration Consequences of Military Intervention in Venezuela", modeló los posibles efectos migratorios de distintas formas de intervención estadounidense en el país.

El informe, elaborado por Gil Guerra y Samuel Hammond, concluye que:

  • Un conflicto armado breve, provocado por ataques estadounidenses, podría generar entre 1,7 y 3 millones de nuevos refugiados venezolanos.
  • Si el conflicto se prolonga, los desplazamientos podrían superar los 4 millones, lo que agravaría la presión sobre Colombia, Brasil y otros países receptores.
  • Incluso en el caso de ataques limitados a infraestructura vinculada al narcotráfico, se estima un desplazamiento de al menos 20.000 personas.



El deterioro económico como causa principal del éxodo

Según un estudio publicado en 2022 por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) en colaboración con el Fourth Freedom Forum, el colapso económico en Venezuela se aceleró tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, particularmente las que en 2019 afectaron a PDVSA, la empresa estatal petrolera.

El economista Francisco Rodríguez, autor del informe, estimó que Venezuela perdió alrededor del 71 % de su PIB desde 2014, lo que calificó como “una contracción sin precedentes en tiempos de paz”. Esta situación impulsó la salida de millones de personas en busca de condiciones mínimas de vida.



Una nueva crisis regional está en juego

Según cifras de la Plataforma R4V, respaldada por agencias de Naciones Unidas, el número de venezolanos fuera de su país superó los 5,9 millones en 2021, convirtiendo esta situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.

Aunque algunos analistas, como el exembajador estadounidense en Caracas James Story, consideran que ataques quirúrgicos no causarían un éxodo masivo, el informe del Niskanen Center advierte que cualquier acción militar puede generar pánico, alterar cadenas de suministro y acelerar la huida de personas, especialmente en un país donde muchas familias ya tienen redes de apoyo en el extranjero.

