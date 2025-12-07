HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Asesinan a alcalde en Guatemala durante desfile por Navidad: presidente manifestó su "total repudio"

La víctima fue identificada por las autoridades como Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, quien se encontraba junto a su pareja en el momento de la tragedia.

Nelson Luciano Marroquín, alcalde de Masagua, murió a los 38 años.
Nelson Luciano Marroquín, alcalde de Masagua, murió a los 38 años. | Instagram | Sebastián Siero

Nelson Luciano Marroquín, de 38 años, alcalde del municipio de Masagua, en Escuintla, localidad ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, murió en la noche del sábado 6 de diciembre de 2025 mientras caminaba junto a su pareja por un desfile navideño cuando fue atacado a quemarropa por desconocidos.

El presidente Bernardo Arévalo de León, por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), condenó el hecho y mostró su "total repudio" por el asesinato del alcalde. Asimismo, dijo que dictó "instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley".

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Qué se sabe de la muerte del alcalde de Masagua, en Guatemala?

El ataque mortal perpetrado contra Marroquín ocurrió el sábado por la noche. Testigos afirman que el alcalde fue atacado con sendos disparos. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) confirmó el fatal hecho este domingo y uno de sus portavoces indicaron que el lugar donde se llevó a cabo el tiroteo fue en la aldea Obero.

El funcionario murió cuando era trasladado al hospital de Escuintla debido a la gravedad de sus heridas. Durante el embate, uno de sus guardaespaldas resultó herido.

"Reitero a las y los guatemaltecos que estamos movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos", dijo el presidente de Guatemala.

Notas relacionadas
Denuncian que Alfredo Díaz, preso político venezolano, falleció en centro de tortura del régimen de Nicolás Maduro

Denuncian que Alfredo Díaz, preso político venezolano, falleció en centro de tortura del régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Estados Unidos desembarca tropas militares en Puerto Rico y mantiene su presión sobre Venezuela en el Caribe

Estados Unidos desembarca tropas militares en Puerto Rico y mantiene su presión sobre Venezuela en el Caribe

LEER MÁS
Incendio en la India deja al menos 25 muertos: la mayoría de las victimas eran trabajadores de la cocina del club

Incendio en la India deja al menos 25 muertos: la mayoría de las victimas eran trabajadores de la cocina del club

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerte incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos: al menos 12 unidades de bomberos atienden la emergencia

[ATV, En Vivo] Final Perú vs Venezuela HOY por la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos: inicia el segundo set

Gobierno de Bolivia lanza 10 comisiones para investigar casos de corrupción durante los gobiernos del MAS

Mundo

Gobierno de Bolivia lanza 10 comisiones para investigar casos de corrupción durante los gobiernos del MAS

Estados Unidos desembarca tropas militares en Puerto Rico y mantiene su presión sobre Venezuela en el Caribe

El dueño del Miss Universo y su presunto nexo con el Cártel de Sinaloa: así operaba la red de narcotráfico que lideraría entre México y Guatemala

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP condena asesinato de periodista Fernando Núñez: "Este hecho evidencia una escalada intolerable de violencia"

Cargamento de droga incautado en Piura está cotizado en US$ 68 millones

Juez Concepción Carhuancho canta ‘Triciclo Perú’ de Los Mojarras en concierto: “El Perú es de todas las sangres"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025