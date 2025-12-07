Asesinan a alcalde en Guatemala durante desfile por Navidad: presidente manifestó su "total repudio"

Nelson Luciano Marroquín, de 38 años, alcalde del municipio de Masagua, en Escuintla, localidad ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, murió en la noche del sábado 6 de diciembre de 2025 mientras caminaba junto a su pareja por un desfile navideño cuando fue atacado a quemarropa por desconocidos.

El presidente Bernardo Arévalo de León, por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), condenó el hecho y mostró su "total repudio" por el asesinato del alcalde. Asimismo, dijo que dictó "instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley".

¿Qué se sabe de la muerte del alcalde de Masagua, en Guatemala?

El ataque mortal perpetrado contra Marroquín ocurrió el sábado por la noche. Testigos afirman que el alcalde fue atacado con sendos disparos. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) confirmó el fatal hecho este domingo y uno de sus portavoces indicaron que el lugar donde se llevó a cabo el tiroteo fue en la aldea Obero.

El funcionario murió cuando era trasladado al hospital de Escuintla debido a la gravedad de sus heridas. Durante el embate, uno de sus guardaespaldas resultó herido.

"Reitero a las y los guatemaltecos que estamos movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos", dijo el presidente de Guatemala.