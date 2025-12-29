HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno de José Jerí oficializa a Vicente Espinoza en la Sunedu pese a rechazo de la Junta Nacional de Rectores

El Minedu publicó la resolución que confirma a Vicente Espinoza como superintendente de la Sunedu por tres años, en medio de cuestionamientos por la legalidad del proceso y advertencias de desconocimiento por parte de universidades públicas.

Minedu oficializa a Vicente Espinoza en la Sunedu pese al rechazo de universidades públicas. Foto: composición LR
Minedu oficializa a Vicente Espinoza en la Sunedu pese al rechazo de universidades públicas. Foto: composición LR

El Gobierno de José Jerí oficializó el nombramiento de Vicente Espinoza como superintendente de la Sunedu, pese al rechazo expreso de la Junta Nacional de Rectores y asociaciones de universidades públicas, que cuestionan la legalidad de la convocatoria y la exclusión de sus representantes legítimos del proceso de elección.

La designación fue formalizada mediante una resolución del Minedu, publicada en el diario oficial El Peruano y suscrita por el ministro de Educación, Jorge Figueroa. La norma ratifica a Espinoza por un periodo de tres años, tras una elección realizada el 24 de diciembre, en un escenario marcado por disputas sobre la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu.

El nombramiento se produjo luego de la renuncia de Manuel Castillo Venegas al cargo de superintendente, alegando motivos personales. En esa misma sesión, el Consejo Directivo eligió a Espinoza, quien había sido incorporado días antes como representante del Minedu, una decisión que ya había sido cuestionada por asociaciones universitarias.

Desde el sector universitario se advierte que la elección se realizó sin la participación válida de los representantes de universidades públicas y colegios profesionales, elegidos democráticamente en agosto de 2025. Para los rectores, este hecho compromete la legalidad del acto administrativo y vulnera el principio de representación democrática en la Sunedu.

Minedu formaliza el nombramiento en medio de cuestionamientos

El Minedu sostiene que la formalización del cargo se ajusta a sus atribuciones legales. Con la resolución publicada, Vicente Espinoza asume como máxima autoridad de la Sunedu, entidad responsable del licenciamiento y la supervisión del sistema universitario en el país.

Sin embargo, asociaciones como la ASUP han cuestionado que el periodo asignado sea de tres años, cuando —según su interpretación— correspondía únicamente un mandato complementario, debido a que el actual Consejo Directivo culmina funciones en febrero de 2026. Este punto ha sido señalado como un posible vicio que afectaría la validez del nombramiento.

A ello se suman observaciones sobre el perfil del nuevo superintendente. Espinoza es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, institución a la que la Sunedu le denegó el licenciamiento en 2019 y que se encuentra en proceso de cese. Para los críticos, estos antecedentes plantean riesgos de conflicto de interés y refuerzan los cuestionamientos frente al silencio del Ejecutivo.

Rectores anuncian que desconocerán la designación en la Sunedu

La Junta Nacional de Rectores difundió un pronunciamiento en el que rechaza la convocatoria y la elección del superintendente de la Sunedu por considerarlas irregulares. En el documento se responsabiliza políticamente al presidente José Jerí, al titular del Consejo de Ministros y a las autoridades del Minedu y Concytec.

El comunicado advierte que ninguna autoridad vinculada al Concytec o al Minedu debería asumir la superintendencia hasta febrero de 2026, cuando se garantice la participación efectiva de los representantes legítimos de universidades públicas y colegios profesionales.

Las universidades públicas anunciaron que desconocerán cualquier designación aprobada bajo estas condiciones y respaldarán acciones legales para defender su representación en el Consejo Directivo de la Sunedu. También cuestionaron la prisa del Ejecutivo y exigieron explicaciones públicas a los responsables del sector Educación.

