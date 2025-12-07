HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Incendio en la India deja al menos 25 muertos: la mayoría de las victimas eran trabajadores de la cocina del club

Las víctimas, incluidos trabajadores de cocina y turistas, quedaron atrapadas en la cocina. Seis personas resultaron heridas y están estables tras incendio en la India, según el ministro principal de Goa.

Según la agencia Press Trust of India, el incendio habría sido provocado por la explosión de una bombona de gas. Foto: El Salvador
Según la agencia Press Trust of India, el incendio habría sido provocado por la explosión de una bombona de gas. Foto: El Salvador

Al menos 25 personas murieron en un incendio registrado poco después de la medianoche en un club nocturno de Arpora, en el norte del estado de Goa, India, informó este domingo el ministro principal regional. La tragedia ocurrió en uno de los centros de fiesta más concurridos de la zona, donde, según las primeras versiones, se encontraban más de 100 personas cuando comenzó el siniestro.

El jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, señaló que entre las víctimas hay “trabajadores de la cocina del club, así como entre tres y cuatro turistas”, mientras que seis personas resultaron heridas y permanecen en condición estable. De acuerdo con el funcionario, los fallecidos fueron atrapados en la cocina junto a empleados del establecimiento cuando intentaban huir del fuego.

Según la agencia Press Trust of India, el incendio habría sido provocado por la explosión de una bombona de gas, versión que también fue mencionada por la policía local. Las autoridades confirmaron que el fuego ya fue extinguido y que todos los cuerpos han sido recuperados, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de investigación para determinar responsabilidades y eventuales fallos de seguridad en el establecimiento.

Acceso restringido retrasó las labores de extinción

La discoteca siniestrada estaba ubicada junto a los remansos del río Arpora y contaba con una única entrada y salida estrechas, lo que obligó a los bomberos a estacionar sus camiones a unos 400 metros del local, según reportó la agencia Press Trust of India. Las autoridades señalaron que el acceso restringido retrasó las labores de extinción, dificultando la llegada de las unidades y el control rápido del fuego en los primeros minutos del siniestro.

Roshan Redkar, funcionario del consejo local, afirmó que el club ya había recibido un aviso de demolición por no contar con permiso de construcción, pero que “altos funcionarios revocaron la orden”, pese a las advertencias.

Gobierno ordenó investigación y brindó apoyo

Tras la tragedia, el Gobierno estatal ordenó una investigación para determinar la causa exacta del incendio y verificar si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las regulaciones edilicias, indicó el ministro Sawant.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el incendio como un hecho “profundamente triste” y señaló en una publicación en redes sociales que ya conversó con el ministro principal de Goa para conocer la situación. Modi aseguró que el Gobierno estatal “está brindando toda la asistencia posible a los afectados” y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

