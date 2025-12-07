HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Salvador Nasralla denuncia el robo de votos dentro del CNE en Honduras: "Nadie los quiere por corruptos"

Con el 88,02% del escrutinio, Nasralla ocupa el segundo lugar en las elecciones, a solo un 0,7% de diferencia del líder Nasry Asfura, quien cuenta con 1.132.321 votos.

Los habitantes de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, volverán a las urnas hoy domingo 7 de diciembre. Foto: AFP
Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, sostuvo que las autoridades electorales deben garantizar “lo que ya se votó”, y alertó que las presuntas irregularidades podrían afectar la credibilidad de todo el proceso. Durante su recorrido por San Antonio de Flores, Nasralla afirmó que en el CNE existen “ladrones de izquierda y de derecha” y acusó a los partidos Nacional y Libre de estar detrás de un supuesto “robo de votos”, lo que —según dijo— mantiene en duda la transparencia de los resultados preliminares de los comicios del 30 de noviembre.

Asimismo, el aspirante llamó a la población a mantenerse vigilante mientras continúa el recuento y se normaliza la publicación de resultados. “No hay que anular las elecciones, hay que poner a alguien que cuente lo que ya se votó, aunque tarde, lo que tarde”, remarcó, al insistir en que la prioridad es garantizar que cada sufragio sea registrado.

Con el 88,02% del escrutinio, los resultados oficiales preliminares posicionan a Nasralla en segundo lugar, con 1.112.570 votos (39,49%), a una corta distancia de Nasry Asfura, que lidera con 1.132.321 votos (40,19%). En tercer lugar, la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido Libre, acumula 543.675 sufragios a su favor (19,30%).

San Antonio de Flores reprogramó elecciones

Los habitantes de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, volverán a las urnas hoy domingo 7 de diciembre, luego de que, el pasado 30 de noviembre, “no se pudieran instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV)” previstas, según informó el CNE.

La autoridad electoral decidió reprogramar la jornada tras denuncias de “irregularidades vinculadas al tráfico de credenciales de miembros de las juntas receptoras”, tal como sostuvo el alcalde y candidato liberal, Pedro Cáceres, al señalar que la imposibilidad de conformar las mesas impidió desarrollar los comicios con normalidad.

San Antonio de Flores tiene un padrón de 4.996 votantes distribuidos en 17 JRV, una cifra menor en comparación con otros municipios, pero cuyo resultado podría incidir en la definición del futuro presidencial a nivel nacional, de acuerdo con analistas consultados por medios locales. En esta nueva votación se elegirán Presidente de la República, alcalde municipal y diputados al Congreso Nacional, por lo que el CNE ha insistido en que el proceso se desarrollará bajo supervisión reforzada para evitar nuevas anomalías.

El CNE atribuye la caída del sistema a “problemas técnicos”

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, señaló que la caída del sistema de escrutinio registrada tras las elecciones generales respondió a “problemas técnicos ajenos al pleno” y responsabilizó a la empresa encargada del servicio. “Deseo dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua”, afirmó, al justificar los retrasos en la publicación.

En la misma línea, la consejera Cossette López-Osorio indicó que “todo el proceso electoral ha sido una batalla constante” y sostuvo que el avance del escrutinio enfrenta obstáculos “ajenos a la voluntad” de las autoridades.

Además, advirtió que “otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad” y resaltó que los problemas técnicos demuestran la dependencia del órgano electoral respecto a las empresas adjudicatarias. No obstante, aseguró que “se han adoptado las medidas correctivas para asegurar la rápida, segura, confiable y transparente conclusión del escrutinio general”.

Aún se puede solicitar la nulidad

La máxima autoridad electoral informó que se extenderán los plazos para solicitar la nulidad administrativa y el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales, una decisión adoptada tras las demoras en el procesamiento de resultados y la falta de acceso a la plataforma oficial de divulgación. El CNE señaló que la medida busca dar respuesta a las denuncias de irregularidades y la incertidumbre.

De acuerdo con el comunicado oficial, el plazo para presentar acciones de nulidad administrativa se amplía por dos días y medio, con vencimiento el lunes 8 de diciembre a las 12:00 (hora local), mientras continúa paralizado el escrutinio en varias zonas del país.

