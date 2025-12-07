La frontera entre Chile y Perú, en el complejo de Chacalluta, se encuentra actualmente en calma. Según el periodista chileno Pablo Abarza que cubre la zona, ya no hay migrantes acampando ni transitando en los alrededores del paso fronterizo. “Los controles siguen activos, pero el flujo está contenido. Las personas que permanecían en la zona fueron trasladadas a Arica y desde allí regresaron a Tacna”, afirmó.

El comunicador descartó que exista una salida masiva de migrantes, como se había difundido en algunas publicaciones. Indicó que los operativos migratorios se desarrollan con normalidad, sin incidentes recientes, y con una presencia continua de autoridades en puntos clave como Santa Rosa y Chacalluta.

Propuestas de Kast y tensiones con Perú

Las medidas migratorias anunciadas por José Antonio Kast, favorito en las encuestas presidenciales chilenas, incluyen expulsiones inmediatas y endurecimiento de controles. Sin embargo, el periodista advierte que varias de estas acciones no son viables en el corto plazo. “No hay vuelos con países como Venezuela, y los traslados solo se hacen si existe coordinación bilateral”, explicó.

Frente a un eventual endurecimiento de la política migratoria, el especialista resaltó que Chile mantiene, hasta ahora, una cooperación fluida con Perú, especialmente en materia policial y diplomática. “Una política migratoria unilateral podría generar fricciones, pero hasta hoy la colaboración ha sido estable y funcional”, señaló.

Limitaciones legales para la expulsión de migrantes

Chile solo expulsa personas cuando existe garantía de recepción por parte de su país de origen. Los procesos se realizan mayormente por vía aérea y en coordinación con las autoridades del país receptor. Las nacionalidades más frecuentes en estos casos son colombiana, peruana, boliviana y haitiana.

Desde 2023, Chile aplica una política de control reforzado en el norte del país, que incluye presencia militar bajo los protocolos acordados en Lima. No obstante, se ha detectado una mayor cercanía de tropas peruanas a la línea de frontera, algo que podría ser revisado en próximas instancias diplomáticas.

El rol del comité binacional y los próximos pasos

El comité binacional Perú-Chile para la gestión migratoria ya estaba conformado antes del actual contexto. Sin embargo, su capacidad para enfrentar escenarios complejos, como deportaciones masivas, está en evaluación. La próxima reunión del 19 de diciembre será clave para definir medidas conjuntas.

Sobre la narrativa migratoria en la campaña de Kast, el periodista señaló que si bien ha sido efectiva políticamente, muchas de sus propuestas no tienen sustento práctico ni legal. “El enfoque en seguridad y migración ha marcado su discurso, pero su aplicación real dependerá del marco jurídico vigente”, concluyó.