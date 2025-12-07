¿Cuál es el panorama migratorio en Chile? Periodista chileno revela la verdadera situación actual en la frontera entre Arica y Tacna
José Antonio Kast propone endurecer las medidas migratorias, pero su viabilidad es cuestionada. Chile mantiene una cooperación estable con Perú en temas migratorios y de seguridad.
- Limbo en la frontera: “No podíamos ingresar a Perú ni regresarnos a Chile. No lo permitían”
- El país de América Latina con uno de los peores pasteles del mundo en 2025, según Taste Atlas: tiene carne de res y cebolla
La frontera entre Chile y Perú, en el complejo de Chacalluta, se encuentra actualmente en calma. Según el periodista chileno Pablo Abarza que cubre la zona, ya no hay migrantes acampando ni transitando en los alrededores del paso fronterizo. “Los controles siguen activos, pero el flujo está contenido. Las personas que permanecían en la zona fueron trasladadas a Arica y desde allí regresaron a Tacna”, afirmó.
El comunicador descartó que exista una salida masiva de migrantes, como se había difundido en algunas publicaciones. Indicó que los operativos migratorios se desarrollan con normalidad, sin incidentes recientes, y con una presencia continua de autoridades en puntos clave como Santa Rosa y Chacalluta.
TE RECOMENDAMOS
MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Propuestas de Kast y tensiones con Perú
Las medidas migratorias anunciadas por José Antonio Kast, favorito en las encuestas presidenciales chilenas, incluyen expulsiones inmediatas y endurecimiento de controles. Sin embargo, el periodista advierte que varias de estas acciones no son viables en el corto plazo. “No hay vuelos con países como Venezuela, y los traslados solo se hacen si existe coordinación bilateral”, explicó.
Frente a un eventual endurecimiento de la política migratoria, el especialista resaltó que Chile mantiene, hasta ahora, una cooperación fluida con Perú, especialmente en materia policial y diplomática. “Una política migratoria unilateral podría generar fricciones, pero hasta hoy la colaboración ha sido estable y funcional”, señaló.
PUEDES VER: Régimen en Venezuela incorporó 5.600 soldados mientras Maduro asegura no están solos ante la escalda de EE. UU.
Limitaciones legales para la expulsión de migrantes
Chile solo expulsa personas cuando existe garantía de recepción por parte de su país de origen. Los procesos se realizan mayormente por vía aérea y en coordinación con las autoridades del país receptor. Las nacionalidades más frecuentes en estos casos son colombiana, peruana, boliviana y haitiana.
Desde 2023, Chile aplica una política de control reforzado en el norte del país, que incluye presencia militar bajo los protocolos acordados en Lima. No obstante, se ha detectado una mayor cercanía de tropas peruanas a la línea de frontera, algo que podría ser revisado en próximas instancias diplomáticas.
PUEDES VER: Incendio en la India deja al menos 25 muertos: la mayoría de las victimas eran trabajadores de la cocina del club
El rol del comité binacional y los próximos pasos
El comité binacional Perú-Chile para la gestión migratoria ya estaba conformado antes del actual contexto. Sin embargo, su capacidad para enfrentar escenarios complejos, como deportaciones masivas, está en evaluación. La próxima reunión del 19 de diciembre será clave para definir medidas conjuntas.
Sobre la narrativa migratoria en la campaña de Kast, el periodista señaló que si bien ha sido efectiva políticamente, muchas de sus propuestas no tienen sustento práctico ni legal. “El enfoque en seguridad y migración ha marcado su discurso, pero su aplicación real dependerá del marco jurídico vigente”, concluyó.