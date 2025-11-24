Un joven peruano se volvió viral al mostrar en un video su molestia ante la inestabilidad de la economía en Argentina, país donde reside actualmente. En el extracto se puede escuchar al inmigrante, quien resulta ser el conocido youtuber Carlos Cori, quejarse sobre lo incomodo que es para él andar con una gran cantidad de pesos argentinos en un canguro y cómo no le alcanza para adquirir muchos productos.

Su enfado desató un gran número de comentarios y convirtió al clip en uno de los más vistos en la plataforma de TitTok.

Peruano se quiebra ante la crisis económica que vive en Argentina

El extranjero pasó los primeros minutos del video indicando que ya no aguanta más la difícil situación económica que le toca soportar en Argentina, precisando que intentará volver a Perú cuanto antes.

"Sinceramente, extraño a mi Lima, la gris. Quiero regresarme, voy a hacer todo lo posible. Me llega haber gastado mi plata", replica en una parte del extracto.

Seguidamente, se puede observar al hombre sacar un gran fallo de pesos argentino, aclarando que "ahí hay dos soles" y que le incomoda no poder introducirlos en su billetera.

"¿Sabes que puedo comprar con esto? Puedo comprar un choripan y una Pepsi. No puedo vivir así, es incómodo estar pagando toda esta hu*vada. No sé como los argentino se han acostumbrado a este estilo de vida, es algo insoportable", agregó.

Video viral de peruano en Argentina se llena de comentarios

Rápidamente, el clic se viralizó y muchos compatriotas peruanos comentaron acerca de la situación expuesta, señalando que "por algo el sol es la moneda más estable de Sudamérica" e incluso recordando que el Perú también vivió una situación similar, cuando se utilizaba el inti como moneda nacional.