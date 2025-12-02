La OCDE estimó el crecimiento económico mundial y de los principales países para el cierre de 2025. | Foto: composición LR

La OCDE estimó el crecimiento económico mundial y de los principales países para el cierre de 2025. | Foto: composición LR

El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que las perspectivas económicas de las tres locomotoras de la economía global aumentaron. Estados Unidos, China y la zona euro cerrarían 2025 con una tasa de crecimiento superior en comparación con lo previsto en septiembre de este año.

Además, la OCDE resaltó que el Producto Interno Bruto mundial ha sido mucho más resiliente de lo que se esperaba, debido a las mejores condiciones financieras y al aumento de la inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, alertó que todavía existen riesgos que influyen en las expectativas de cara a 2026 y podrían lastrar el crecimiento económico.

OCDE: ¿cuánto crecerán EE. UU., China y la zona euro en 2025?

Las perspectivas económicas de la OCDE señalaron que Estados Unidos podría crecer 2% este año, lo que significa un aumento de 0,2% respecto a la previsión de septiembre. De esta manera, la mayor potencia del mundo ha logrado resistir el impacto de los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump en abril. La industria tecnológica ha permitido elevar las expectativas, especialmente con las inversiones destinadas a la IA.

Con respecto a China, la OCDE aumentó su crecimiento 0,1%, por lo que cerraría 2025 con una tasa de 5%. Este año, la economía del gigante asiático ha sido impulsada por el consumo de los hogares y los programas estatales que respaldan las compras de las familias, como el apoyo en automóviles y aparatos eléctricos. No obstante, la organización indicó que la construcción inmobiliaria sigue contrayéndose.

La zona euro también obtuvo un alza en su tasa de crecimiento de 2025. Igual que China, aumentó 0,1% y su estimación para este año será de 1,3%. Las mejores expectativas se explican por la tendencia creciente de la economía francesa (+0,2%). La actividad en Alemania no tuvo cambios y subiría 0,3%. En cambio, Italia tuvo una rebaja de 0,1%, pero su PIB se incrementaría 0,5%.

¿Cuánto crecerán las principales economías del mundo?

El informe de diciembre de la OCDE expuso las proyecciones del crecimiento del G20, que agrupa a las principales economías industrializadas y emergentes del mundo. A la cabeza estuvo India, que cerraría 2025 con una tasa de 6,7%. A continuación, te mostramos el ranking.