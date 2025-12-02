HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Mundo

OCDE mejora las expectativas de crecimiento económico para Estados Unidos, China y la zona euro para 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyecta que la tasa de crecimiento de la economía global pasará de 3,2% en este año a 2,9% para 2026.

La OCDE estimó el crecimiento económico mundial y de los principales países para el cierre de 2025.
La OCDE estimó el crecimiento económico mundial y de los principales países para el cierre de 2025. | Foto: composición LR

El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que las perspectivas económicas de las tres locomotoras de la economía global aumentaron. Estados Unidos, China y la zona euro cerrarían 2025 con una tasa de crecimiento superior en comparación con lo previsto en septiembre de este año.

Además, la OCDE resaltó que el Producto Interno Bruto mundial ha sido mucho más resiliente de lo que se esperaba, debido a las mejores condiciones financieras y al aumento de la inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, alertó que todavía existen riesgos que influyen en las expectativas de cara a 2026 y podrían lastrar el crecimiento económico.

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

lr.pe

OCDE: ¿cuánto crecerán EE. UU., China y la zona euro en 2025?

Las perspectivas económicas de la OCDE señalaron que Estados Unidos podría crecer 2% este año, lo que significa un aumento de 0,2% respecto a la previsión de septiembre. De esta manera, la mayor potencia del mundo ha logrado resistir el impacto de los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump en abril. La industria tecnológica ha permitido elevar las expectativas, especialmente con las inversiones destinadas a la IA.

Con respecto a China, la OCDE aumentó su crecimiento 0,1%, por lo que cerraría 2025 con una tasa de 5%. Este año, la economía del gigante asiático ha sido impulsada por el consumo de los hogares y los programas estatales que respaldan las compras de las familias, como el apoyo en automóviles y aparatos eléctricos. No obstante, la organización indicó que la construcción inmobiliaria sigue contrayéndose.

La zona euro también obtuvo un alza en su tasa de crecimiento de 2025. Igual que China, aumentó 0,1% y su estimación para este año será de 1,3%. Las mejores expectativas se explican por la tendencia creciente de la economía francesa (+0,2%). La actividad en Alemania no tuvo cambios y subiría 0,3%. En cambio, Italia tuvo una rebaja de 0,1%, pero su PIB se incrementaría 0,5%.

PUEDES VER: OCDE: Perú encabeza en Latinoamérica como el país que más teme a la delincuencia

lr.pe

¿Cuánto crecerán las principales economías del mundo?

El informe de diciembre de la OCDE expuso las proyecciones del crecimiento del G20, que agrupa a las principales economías industrializadas y emergentes del mundo. A la cabeza estuvo India, que cerraría 2025 con una tasa de 6,7%. A continuación, te mostramos el ranking.

  • India: 6,7%
  • China: 5%
  • Indonesia: 5%
  • Argentina: 4,2%
  • Arabia Saudita: 3,9%
  • Turquía: 3,6%
  • G20: 3,2%
  • Brasil: 2,4%
  • Estados Unidos: 2%
  • Australia: 1,8%
  • Reino Unido: 1,4%
  • Japón: 1,3%
  • Canadá: 1,1%
  • Sudáfrica: 1,1%
  • Corea del Sur: 1%
  • Francia: 0,8%
  • México: 0,7%
  • Rusia: 0,7%
  • Italia: 0,5%
  • Alemania: 0,3%
Notas relacionadas
OCDE eleva previsión de crecimiento de Perú a 3,1% en 2025 y advierte sobre necesidad de ajustes fiscales

OCDE eleva previsión de crecimiento de Perú a 3,1% en 2025 y advierte sobre necesidad de ajustes fiscales

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Más adultos mayores y menos pensiones: la OCDE alerta una crisis mundial y expertos advierten un impacto severo en el Perú

Más adultos mayores y menos pensiones: la OCDE alerta una crisis mundial y expertos advierten un impacto severo en el Perú

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

LEER MÁS
"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

LEER MÁS
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, fue indultado por Trump y liberado de prisión en EE.UU.

LEER MÁS
El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única de 700 especies

El río más profundo del mundo no es el Nilo ni el Amazonas: alcanza hasta 220 metros y alberga una fauna única de 700 especies

LEER MÁS
Nicolás Maduro responde a EE. UU. por sus maniobras militares: “No queremos la paz de los esclavos”

Nicolás Maduro responde a EE. UU. por sus maniobras militares: “No queremos la paz de los esclavos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Fiscalía inicia investigación por trabajadores del Congreso que realizan labores partidarias en local de Fuerza Popular

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

Mundo

Secretario de Defensa de EE. UU. afirma que los ataques contra las lanchas narco en el Caribe “apenas ha comenzado”

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

El papa León XIV propone el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela con el fin de evitar una posible invasión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

Fiscalía inicia investigación por trabajadores del Congreso que realizan labores partidarias en local de Fuerza Popular

Caso Delia Espinoza: juez solicita al TC que se pronuncie por la demanda competencial que interpuso la JNJ

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025