Al ser consultada sobre las cámaras de gas de Auschwitz, Grok afirmó que se utilizaban para desinfección y no para ejecuciones masivas de judíos.
La justicia francesa amplió su investigación sobre el funcionamiento de la plataforma "X" de Elon Musk por "afirmaciones negacionistas" que fueron brindadas por su inteligencia artificial Grok, anunció a AFP
En la publicación investigada, Grok asegura que las cámaras de gas del campo de exterminio nazi de Auschwitz fueron concebidas para la desinfección con Zyklon B frente a la tifoidea y no para ejecuciones masivas.
También se investigará a responsables de su funcionamiento
En julio de 2025, la sección de lucha contra la cibercriminalidad inició una investigación contra X, antes Twitter, que también podría implicar a personas responsables de su funcionamiento.
La investigación, abierta tras los primeros señalamientos sobre una posible utilización del algoritmo X para fines de injerencia extranjera, fue abierta inicialmente por "alteración del funcionamiento" de un sistema informático y "extracción fraudulenta de datos", todo eso "en banda organizada".
"Las afirmaciones negacionistas difundidas por la inteligencia artificial Grok fueron incorporadas a la investigación en curso de la sección de lucha contra la cibercriminalidad de la fiscalía de París, y el funcionamiento de la IA será analizado en ese contexto", informó la justicia.
Las asociaciones de la LDH y SOS Racismo anunciaron, por su parte, que presentaron demanda por "cuestionamiento de crimen contra la humanidad".
Como se recuerda, la Alemania nazi exterminó seis millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra mundial.
En Auschwitz, más de 1,1 millón de personas fueron asesinadas por los nazis, entre ellos una gran mayoría de judíos. El Zyklon B era el gas mortal utilizado para en las cámaras de gas.