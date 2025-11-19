HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Francia investiga a 'X' por afirmaciones negacionistas difundidas por su inteligencia artificial Grok

Al ser consultada sobre las cámaras de gas de Auschwitz, Grok afirmó que se utilizaban para desinfección y no para ejecuciones masivas de judíos.

Grok fue lanzada en noviembre de 2023.
Grok fue lanzada en noviembre de 2023. | Foto: AFP

La justicia francesa amplió su investigación sobre el funcionamiento de la plataforma "X" de Elon Musk por "afirmaciones negacionistas" que fueron brindadas por su inteligencia artificial Grok, anunció a AFP

En la publicación investigada, Grok asegura que las cámaras de gas del campo de exterminio nazi de Auschwitz fueron concebidas para la desinfección con Zyklon B frente a la tifoidea y no para ejecuciones masivas.

TE RECOMENDAMOS

SE VIENE EL GRAN BONO NAVIDEÑO EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Francia pone en libertad vigilada al expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión por asociación ilícita

lr.pe

También se investigará a responsables de su funcionamiento

En julio de 2025, la sección de lucha contra la cibercriminalidad inició una investigación contra X, antes Twitter, que también podría implicar a personas responsables de su funcionamiento.

La investigación, abierta tras los primeros señalamientos sobre una posible utilización del algoritmo X para fines de injerencia extranjera, fue abierta inicialmente por "alteración del funcionamiento" de un sistema informático y "extracción fraudulenta de datos", todo eso "en banda organizada".

"Las afirmaciones negacionistas difundidas por la inteligencia artificial Grok fueron incorporadas a la investigación en curso de la sección de lucha contra la cibercriminalidad de la fiscalía de París, y el funcionamiento de la IA será analizado en ese contexto", informó la justicia.

PUEDES VER: Francia: hombre descubre un increíble tesoro en su jardín mientras construía su piscina

lr.pe

Las asociaciones de la LDH y SOS Racismo anunciaron, por su parte, que presentaron demanda por "cuestionamiento de crimen contra la humanidad".

Como se recuerda, la Alemania nazi exterminó seis millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra mundial.

En Auschwitz, más de 1,1 millón de personas fueron asesinadas por los nazis, entre ellos una gran mayoría de judíos. El Zyklon B era el gas mortal utilizado para en las cámaras de gas.

Notas relacionadas
Amenaza de bomba obliga la evacuación de personal de la cadena francesa BFM TV por más de 2 horas

Amenaza de bomba obliga la evacuación de personal de la cadena francesa BFM TV por más de 2 horas

LEER MÁS
Francia pone en libertad vigilada al expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión por asociación ilícita

Francia pone en libertad vigilada al expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión por asociación ilícita

LEER MÁS
Francia: hombre descubre un increíble tesoro en su jardín mientras construía su piscina

Francia: hombre descubre un increíble tesoro en su jardín mientras construía su piscina

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1: Celestes ganan 2-0 con gol de Benavente

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Mundo

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025