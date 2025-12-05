HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hijo de Jair Bolsonaro afirma que su padre lo designó como su sucesor para las elecciones presidenciales de Brasil 2026

La decisión se comunicó tras la visita de Flávio Bolsonaro a la prisión de su padre y fue confirmada por dirigentes del PL.

Flávio Bolsonaro afirma que su padre lo designó candidato del PL en 2026. Foto: X
Flávio Bolsonaro afirma que su padre lo designó candidato del PL en 2026. Foto: X

El senador Flávio Bolsonaro informó a sus aliados que el expresidente Jair Bolsonaro lo seleccionó como candidato del Partido Liberal (PL) a la Presidencia de la República en 2026. La comunicación se produjo luego de una visita de Flávio a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde su padre se encuentra cumpliendo condena.

Miembros de la dirección del PL confirmaron la información. Valdemar Costa Neto, presidente del partido, señaló: “Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está decidido. Estamos juntos en esto”. La decisión se da en medio de la imposibilidad del expresidente de postularse debido a sentencias del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

¿Por qué Flávio Bolsonaro afirma que fue elegido candidato presidencial por su padre?

Según Flávio, el expresidente le encargó representar políticamente su liderazgo durante su encarcelamiento. El senador declaró en redes sociales: “Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de continuar nuestro proyecto nacional”.

El nombramiento también se da en un contexto de disputas internas dentro del PL. Tras un desacuerdo público con la ex primera dama Michelle Bolsonaro por alianzas políticas en Ceará, Flávio recibió el respaldo explícito de su padre. Legisladores cercanos indican que la intención del líder del PL fue preservar su capital político familiar y consolidar la posición de su hijo dentro del partido.

¿Qué estrategias y pasos deberá seguir Flávio Bolsonaro según las indicaciones de su padre?

Flávio comunicó a sus aliados que Jair Bolsonaro le recomendó ampliar su presencia nacional, participando en eventos y actividades públicas a lo largo del país. Además, el senador deberá desarrollar iniciativas y campañas a nivel estatal para fortalecer su perfil electoral y consolidar la representación política del expresidente.

Legisladores del PL destacaron que el plan incluye un involucramiento más directo en confrontaciones políticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y un trabajo estratégico con dirigentes regionales. Según los miembros del partido, Flávio parte con respaldo de gobernadores como Tarcísio de Freitas en São Paulo y Cláudio Castro en Río, quienes podrían ofrecer apoyo a su eventual candidatura presidencial.

