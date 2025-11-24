HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Mundo

Los países de América Latina que lideran la producción mundial de cobre: suman casi 8 millones de toneladas

La producción de cobre a nivel mundial ascendió a 23 millones de toneladas. Dos países de Latinoamérica ocuparon el primer y tercer lugar del ranking elaborado en EE. UU.

Un informe de Estados Unidos elaboró un ranking de los países con mayor producción de cobre a nivel mundial.
Un informe de Estados Unidos elaboró un ranking de los países con mayor producción de cobre a nivel mundial. | Foto: composición LR/IA

América Latina es conocida a nivel mundial por ser rica en recursos naturales y materias primas. Entre ellos, el cobre es un mineral que abunda en el suelo del continente y dos países de la región comparten el liderazgo de la producción global del mineral rojo, por lo que superan a potencias como China.

El protagonismo de ambos países latinoamericanos es tan relevante que extraen un poco más de la tercera parte de la producción de cobre a nivel mundial, que sumó casi 23 millones de toneladas el último año. Sin embargo, uno de ellos ha experimentado una caída en su capacidad y perdió el segundo lugar.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Este país de América Latina cuenta con una de las principales reservas de minerales del mundo: ricos en oro, plata y cobre

lr.pe

Los países de América Latina con la mayor producción mundial de cobre

Chile y Perú son los países de América Latina que dominaron la producción de cobre a nivel mundial en 2024, de acuerdo con el informe 'Mineral Commodity Summaries 2025' del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El país sureño lideró el ranking con 5,3 millones de toneladas, mientras que su vecino del norte extrajo 2,6 millones.

México es otro país de Latinoamérica que destacó por su aporte en el sector cuprífero, ya que produjo 700.000 toneladas. En general, los tres acumulan 8,6 millones de toneladas métricas, lo que significa alrededor del 38% de participación a nivel mundial. De hecho, el continente americano es rico en cobre, porque Estados Unidos y Canadá también están presentes en la lista.

PUEDES VER: Este metal es 3 veces más barato que el cobre y lo reemplazaría como conductor de electricidad, según científicos

lr.pe

El ranking de producción de cobre a nivel mundial

El informe 'Mineral Commodity Summaries 2025' reveló los 14 países que lideran la producción de cobre a nivel mundial en 2024. Después de Chile, se ubicó la República Democrática del Congo con 3,3 millones de toneladas. China, Estados Unidos e Indonesia fueron las últimas potencias que superaron la barrera del millón de toneladas.

PuestoPaísProducción
(millones de toneladas)		Participación
1Chile5,323.41%
2Congo3,314.58%
3Perú2,611.48%
4China1,87.95%
5Estados Unidos1,14.86%
6Indonesia1,14.86%
7Rusia0,934.11%
8Australia0,803.53%
9Kazajistán0,743.27%
10México0,703.09%
11Zambia0,683.00%
12Canadá0,451.99%
13Polonia0,411.81%
14India0,300.13%
-Otros2,711.93%

La producción mundial de cobre en 2024 estuvo cerca de alcanzar las 23 millones de toneladas métricas, lo que significó un aumento frente al año anterior. En particular, hasta ese año, el precio del cobre alcanzó un máximo histórico, según el Servicio Geológico de EE. UU. Las razones se atribuyeron a las expectativas de una reducción de la oferta mundial, el sentimiento optimista con respecto a la demanda mundial, la fuerte producción manufacturera en China y la disminución de la inflación en los Estados Unidos.

Notas relacionadas
Este metal es 3 veces más barato que el cobre y lo reemplazaría como conductor de electricidad, según científicos

Este metal es 3 veces más barato que el cobre y lo reemplazaría como conductor de electricidad, según científicos

LEER MÁS
Este país de América Latina cuenta con una de las principales reservas de minerales del mundo: ricos en oro, plata y cobre

Este país de América Latina cuenta con una de las principales reservas de minerales del mundo: ricos en oro, plata y cobre

LEER MÁS
Este metal encabeza las exportaciones mineras peruanas en 2025: concentra el 30% del total y envíos superan los US14 millones, según Minem

Este metal encabeza las exportaciones mineras peruanas en 2025: concentra el 30% del total y envíos superan los US14 millones, según Minem

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

China sería superado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Putin se ríe de bandera LGBTI colgada en embajada de EE. UU.: “Representa a los que trabajan allí”

Putin se ríe de bandera LGBTI colgada en embajada de EE. UU.: “Representa a los que trabajan allí”

LEER MÁS
Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Mundo

China revoluciona la industria minera al descubrir un elemento clave formado por tierras raras

El presidente de Sudamérica con mayor aprobación ya no es de Uruguay, según ranking de noviembre 2025: lo desplazó con casi 52%

Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025