China presentó el CR450, un moderno tren bala que viaja a más de 400 km/h. | Difusión

China presentó el CR450, un moderno tren bala que viaja a más de 400 km/h. | Difusión

China ha marcado un hito en la evolución del transporte ferroviario al presentar los prototipos del CR450, un tren bala diseñado para transformar los estándares actuales de velocidad sobre rieles.

Este avance tecnológico ha alcanzado una velocidad de prueba de 450 kilómetros por hora y proyecta operar de manera regular a 400 km/h, lo que lo posiciona como un serio candidato a convertirse en el tren comercial más rápido del mundo, incluso por encima de los reconocidos modelos de Japón.

TE RECOMENDAMOS INHABILITAN A DELIA ESPINOZA: CONGRESO AGRAVA CRISIS POLÍTICA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Así es el CR450, el tren más veloz del planeta

El CR450 marca un avance importante en comparación con el CR400 Fuxing, su modelo anterior que circula actualmente a una velocidad de 350 kilómetros por hora, según informó la agencia estatal china Xinhua. Los nuevos prototipos fueron presentados en Beijing y están disponibles en dos modelos: CR450AF y CR450BF. Cada tren está conformado por ocho vagones, de los cuales cuatro cuentan con motor y los otros cuatro no, según precisó CRRC Corporation Limited, la principal empresa fabricante de trenes en China.

En relación con sus predecesores, este nuevo modelo logrará reducir en 22% la resistencia operativa total y disminuirá su peso en un 10%, de acuerdo con datos del Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. Entre sus principales características se destacan un sistema de tracción avanzado con imanes permanentes y refrigeración líquida, así como boogies diseñados para ofrecer mayor fiabilidad y estabilidad en altas velocidades.

PUEDES VER: Xi Jinping presiona a Trump sobre Taiwán y pide acuerdo de paz en Ucrania en llamada telefónica tras tregua comercial

Una tecnología de última generación

Los nuevos trenes cuentan con un sistema de frenado de emergencia de última generación, compuesto por múltiples niveles de seguridad, además de incorporar más de 4.000 sensores que permiten supervisar en tiempo real los componentes esenciales del vehículo.

Este monitoreo abarca desde la estructura de los vagones y el pantógrafo de alta tensión hasta los sistemas de control del tren y de detección de incendios. Según informó CRRC, también se ha implementado un sistema de comunicación más allá del horizonte, diseñado para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Otro de los avances que incorpora el CR450 es una innovadora estructura de sujeción en los boogies, lo que ayuda a reducir la resistencia del aire cuando el tren se desplaza a altas velocidades. A esto se suma un diseño frontal más afilado y aerodinámico, parabrisas diseñados para cortar el viento y el uso de materiales livianos en su construcción.

En cuanto al confort a bordo, el tren emplea tecnologías avanzadas de aislamiento acústico que actúan sobre distintas zonas y frecuencias, lo cual permite reducir el ruido interno en 2 decibelios. Además, se ha optimizado el espacio destinado al servicio de pasajeros, ampliándolo en un 4% respecto a modelos anteriores.

Los trenes más rápidos del mundo

El CR450 se perfila como un referente en el panorama mundial de los trenes de alta velocidad. Mientras el Shinkansen japonés, el icónico “tren bala”, alcanza una velocidad máxima de 320 km/h en sus modelos más modernos como el N700, y el ICE 3 alemán llega hasta los 330 km/h, el actual CR400 ‘Fuxing’ de China ya opera a 350 km/h. Frente a ellos, el nuevo CR450 marca una diferencia por su rendimiento superior.

Pero el liderazgo de China no se limita a la velocidad. El país ha consolidado la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del planeta, con casi 47.000 kilómetros de líneas en funcionamiento, lo que refuerza su papel protagónico en el desarrollo de este tipo de transporte.

Este avance tecnológico no ha pasado desapercibido. La ciudad de Beijing ha sido seleccionada como sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC, que se celebrará en julio de 2025. En ese evento, el CR450 fue una de las grandes atracciones, y se prevé que comience a operar comercialmente en 2026.