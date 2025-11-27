HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China revoluciona la ingeniería marítima y construye la primera “isla flotante” del mundo con bunker anti-nuclear

La plataforma móvil china, puede alojar a 238 personas durante cuatro meses y navegar en mares agitados mientras realiza investigaciones en aguas profundas.

La isla flotante china combina movilidad, autonomía y blindaje nuclear avanzado. Foto: Composición LR
La isla flotante china combina movilidad, autonomía y blindaje nuclear avanzado. Foto: Composición LR

China avanza en un proyecto marítimo sin precedentes: una isla artificial flotante con capacidad autosuficiente y un sistema de protección nuclear integrado. La estructura forma parte de una iniciativa incluida en el 14º plan quinquenal y surge tras una década de trabajos técnicos dirigidos por equipos de la Universidad Jiao Tong de Shanghái.

La plataforma alcanza un desplazamiento de 78.000 toneladas y ofrece alojamiento para 238 ocupantes durante cuatro meses sin necesidad de abastecimiento. Su arquitectura de doble casco resiste mares agitados y tifones extremos, mientras sostiene operaciones de investigación en zonas remotas con un alcance que supera a laboratorios y embarcaciones convencionales.

PUEDES VER: China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

¿Qué hace única a la isla flotante de China frente a otras plataformas de investigación?

La instalación posee dimensiones de 138 metros de largo y 85 metros de ancho, con una cubierta situada a 45 metros sobre la línea de flotación. Este diseño permite estabilidad en estados de mar 7, con olas de hasta nueve metros, y capacidad de supervivencia ante ciclones tropicales de categoría 17. Su estructura semisumergible permite navegación a 15 nudos sin interrupción de experimentos científicos.

Su carácter autosostenible marca una diferencia frente a embarcaciones dependientes de combustible y suministros continuos. El proyecto admite más de cien especialistas en observación oceánica, pruebas de nuevos equipos marinos y análisis de tecnologías vinculadas a la minería submarina. La combinación de desplazamiento, autonomía y movilidad genera una infraestructura singular dentro del ámbito de la investigación en aguas profundas.

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

¿Por qué la isla tiene protección nuclear y cómo funciona su mamparo de metamateriales?

El equipo responsable explica que la superestructura contiene compartimentos esenciales para energía de emergencia, comunicaciones y control de navegación. Esa función exige un blindaje capaz de soportar ondas de choque de origen nuclear. El diseño se basa en la especificación militar GJB 1060.1-1991, utilizada para estructuras resistentes a presiones extremas.

El sistema de protección emplea paneles sándwich formados por tubos metálicos plegados con un patrón geométrico preciso. Esa configuración modifica la respuesta ante una onda expansiva. La estructura se contrae hacia su centro y distribuye la carga a través de un proceso denominado conversión cuasiestática. Las simulaciones indican que un espesor total de 60 milímetros reduce el desplazamiento máximo en más de la mitad frente a blindajes tradicionales y mantiene la tensión dentro de límites elásticos sin deformación permanente.

PUEDES VER: Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

¿Qué usos estratégicos y científicos tiene la isla flotante, en zonas marítimas en disputa como el mar de China Meridional?

La instalación ofrece un espacio para observación de largo plazo en aguas profundas, ensayos de dispositivos oceánicos avanzados y exploración de técnicas aplicadas a la extracción de recursos del fondo marino. Su capacidad de desplazamiento permite reubicación rápida hacia áreas de interés científico sin depender de bases permanentes.

Observadores destacan que la plataforma puede operar en regiones con disputas territoriales, incluido el mar de China Meridional. Su carácter móvil evita el impacto ambiental y político asociado a la construcción de islas artificiales fijas. La posibilidad de sostener presencia continua sin alterar de manera irreversible el entorno convierte al proyecto en una herramienta versátil dentro del marco de operaciones marítimas.

