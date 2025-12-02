Cines en China se vuelven virales al habilitar el ingreso de mascotas por el estreno de 'Zootopia 2'

Los cines en China son un fenómeno viral tras permitir que las mascotas ingresen durante el estreno de 'Zootopia 2'. Esta iniciativa encantó a miles de usuarios en redes sociales tras la proyección pet-friendly que permitió compartir la emoción del cine con sus amigos peludos. La idea surgió del gran entusiasmo que generó la secuela de Disney, que está conquistado al público chino y llevó a varios cines a adaptar sus salas para quienes quieren disfrutar del estreno en compañía de sus mascotas.

Cines en China permiten que las mascotas disfruten del estreno de 'Zootopia 2'

Un video que está circulando ampliamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok muestra a decenas de personas con sus perritos disfrutando de la película, creando una escena tierna como singular.

En las imágenes, se puede ver a los dueños levantando a sus mascotas en brazos mientras bailan al ritmo de la música de 'Zootopia 2', contagiando su entusiasmo a los perros, que también parecen vibrar con la energía del momento. La alegría que se vive dentro de la sala tocó el corazón de muchos y convirtió estas funciones en una tendencia que muchos desean replicar.

'Zootopia 2' alcanza cifras récord en cines de China

'Zootopia 2' de Walt Disney Co. se convirtió en un fenómeno global, impulsado especialmente por su impresionante desempeño en China, donde recaudó US$272 millones, convirtiéndose en el segundo mayor estreno de una película extranjera en la historia del país, solo por detrás de 'Avengers: Endgame'.

Su impacto se suma al legado de la primera entrega de 2016, que alcanzó US$ 1.020 millones globales y consolidó la popularidad de la franquicia, reforzada por la apertura en 2023 de la sección temática de 'Zootopia' en el parque de Disney en Shanghái, hoy una de sus atracciones más visitadas.

¿De qué trata 'Zootopia 2'?

En 'Zootopia 2', la oficial Judy Hopps y el zorro Nick Wilde enfrentan un nuevo desafío cuando Gary De' Snake, un misterioso reptil interpretado por Ke Huy Quan, llega a la ciudad y provoca un caos inesperado. Su aparición desencadena una serie de eventos que lleva a la pareja a explorar zonas desconocidas de Zootopia.