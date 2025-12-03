La influencer colombiana, Karen Sofía Quiroz Ramírez (25), conocida en las redes sociales como 'Bikergirl', murió después de perder el control de su moto mientras intentaba adelantar entre dos vehículos en la ciudad de Floridablanca, en Bogotá. La motociclista escribió en sus redes sociales: “Espero no estrellarme”, antes de subirse a su vehículo por última vez el pasado miércoles 26 de noviembre.

Según la Dirección de Tránsito de Floridablanca, el hecho se registró sobre las 9:40 p.m., la joven falleció al ser arrollada por un camión con remolque que no logró esquivarla tras caer al pavimento por razones que aún se investigan. Las autoridades analizan si ella chocó primero con alguno de los vehículos o si ocurrió lo contrario.

El accidente en moto de 'Bikergirl'

Karen Sofía falleció en el mismo lugar del accidente a pesar de la intervención de los paramédicos. “La posible hipótesis del accidente es que la motociclista transitaba en medio de dos vehículos, pero dicha situación será materia de investigación”, señala el informe citado por Vanguardia. Con el análisis de las cámaras de tráfico y las declaraciones de los conductores y testigos, las autoridades buscan esclarecer si alguno de los implicados tuvo algún grado de responsabilidad.

La joven habría caído de la motocicleta al costado izquierdo, por donde iba el tractocamión, por lo que fue arrollada por las llantas traseras del vehículo de carga. Aunque varias personas intentaron auxiliarla, la joven murió instantáneamente.

“La Fiscalía entrará a determinar de manera clara y precisa las causas de este accidente de tránsito fatal, adelantar las pesquisas correspondientes, realizar las respectivas entrevistas a los testigos, analizar los videos de las cámaras y, finalmente, determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de los conductores involucrados”, dijo Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca.

El último mensaje antes del accidente

Horas antes del accidente, ‘Bikergirl’ compartió en sus redes un mensaje que cobró relevancia después de su muerte. “Espero no chocar, porque voy sin gafas”, comentó la joven que conducía sin ellas porque se le habían roto.

La joven apasionada por las motocicletas, dueña de una Suzuki Gixxer de 150 cc, mantenía activos sus perfiles en redes sociales, donde suma cerca de 40.000 seguidores en Instagram y otros 45.000 en TikTok.