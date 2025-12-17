HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Deportes

Murió Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador, a los 33 años tras ser víctima de un ataque armado

Luto en el fútbol ecuatoriano. A través de redes sociales, Barcelona SC confirmó el sensible fallecimiento de Mario Pineida en el sector de Samanes 4. 

Mario Pineida se desempeñó como lateral izquierdo en Barcelona SC. Foto: X
Mario Pineida se desempeñó como lateral izquierdo en Barcelona SC. Foto: X

Mario Pineida falleció a los 33 años. Barcelona de Ecuador confirmó el deceso del lateral izquierdo, quien fue víctima de un asesinato.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Emelec perdió al último minuto: cayó 2-1 ante LDU en ida de la semifinal de la Copa Ecuador 2025

Emelec perdió al último minuto: cayó 2-1 ante LDU en ida de la semifinal de la Copa Ecuador 2025

LEER MÁS
Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

LEER MÁS
Bryan 'Cuco' Angulo, exjugador de la selección de Ecuador, sufre atentado: sicarios lo balearon, pero fueron capturados por la Policía

Bryan 'Cuco' Angulo, exjugador de la selección de Ecuador, sufre atentado: sicarios lo balearon, pero fueron capturados por la Policía

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

LEER MÁS
Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

LEER MÁS
¿Quién es Octavio Rivero, el '9' uruguayo que los hinchas de Universitario sueñan para su plantel 2026?

¿Quién es Octavio Rivero, el '9' uruguayo que los hinchas de Universitario sueñan para su plantel 2026?

LEER MÁS
Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

LEER MÁS
Alianza Lima confirmó fecha y hora para la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami de Lionel Messi

Alianza Lima confirmó fecha y hora para la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami de Lionel Messi

LEER MÁS
Fichajes de Sporting Cristal 2026: novedades en el mercado de pases del club rimense tras perder los playoffs

Fichajes de Sporting Cristal 2026: novedades en el mercado de pases del club rimense tras perder los playoffs

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Deportes

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025