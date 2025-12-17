Murió Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador, a los 33 años tras ser víctima de un ataque armado
Luto en el fútbol ecuatoriano. A través de redes sociales, Barcelona SC confirmó el sensible fallecimiento de Mario Pineida en el sector de Samanes 4.
Mario Pineida se desempeñó como lateral izquierdo en Barcelona SC. Foto: X
Mario Pineida falleció a los 33 años. Barcelona de Ecuador confirmó el deceso del lateral izquierdo, quien fue víctima de un asesinato.
Noticia en desarrollo...