Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

El operativo binacional denominado 'Amazonía 2025' también logró desarticular un campamento clandestino y generó una afectación económica de 165 mil dólares al crimen organizado.

Encuentran laboratorio y más de una tonelada de droga en Loreto. Foto: Yazmín Araujo / La República
Encuentran laboratorio y más de una tonelada de droga en Loreto. Foto: Yazmín Araujo / La República | Yazmín Araujo / La República

En la frontera de Loreto se hallaron un laboratorio clandestino, un campamento rústico y más de una tonelada de droga durante el operativo binacional denominado “Amazonía 2025”, realizado en conjunto con las autoridades de Brasil. Las diligencias se desarrollaron en la comunidad nativa San Juan de Recreo, distrito del Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

El operativo se ejecutó en una zona estratégica de frontera que limita con Brasil y Colombia, la cual, según informaron las autoridades, es utilizada por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas debido a su difícil acceso y a la extensa geografía de la Amazonía.

Loreto: tres personas fallecen tras ataque a disparos en la frontera con Colombia y Brasil

lr.pe

Encuentran droga durante operativo

En el lugar se incineraron 1 255 kilos de sulfato de cocaína, además de decomisarse tres táperes con pasta básica de cocaína (PBC), cuyo peso aún se encuentra en proceso de determinación.

Asimismo, se destruyeron 1 232 kilos de insumos químicos peligrosos, como gasolina, ácido sulfúrico y soda cáustica, así como 591 kilos de insumos no peligrosos, entre ellos sulfato de amonio y cemento. También fueron incautados diversos objetos, como una escopeta artesanal, un motor, dos balanzas grameras y un rollo de manguera de alta presión.

De acuerdo con las autoridades, el operativo generó una afectación económica estimada en 165 mil dólares a las organizaciones narcotraficantes. La intervención se realizó por vía aérea y contó con la participación de la Dirandro de la Policía Nacional del Perú en Iquitos, la Policía Federal de Brasil, Diravpol, la Dirección de Medio Ambiente y efectivos de la 35.ª Brigada de Selva del Ejército Peruano, además de la supervisión de un representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud (FETID) de Iquitos.

Loreto: tres personas fallecen tras ataque a disparos en la frontera con Colombia y Brasil

Loreto: tres personas fallecen tras ataque a disparos en la frontera con Colombia y Brasil

Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

Tos ferina en Loreto: brote en el río Chambira deja 12 niños indígenas fallecidos y más de 850 afectados

Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: "Me duele su traición"

Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

Mineros bloquean la Panamericana Sur y paralizan tránsito: exigen ampliación del Reinfo hasta 2026

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Sociedad

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 2 distritos afectados este 18 y 21 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

