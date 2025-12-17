Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Encuentran laboratorio y más de una tonelada de droga en Loreto. Foto: Yazmín Araujo / La República | Yazmín Araujo / La República

Encuentran laboratorio y más de una tonelada de droga en Loreto. Foto: Yazmín Araujo / La República | Yazmín Araujo / La República

En la frontera de Loreto se hallaron un laboratorio clandestino, un campamento rústico y más de una tonelada de droga durante el operativo binacional denominado “Amazonía 2025”, realizado en conjunto con las autoridades de Brasil. Las diligencias se desarrollaron en la comunidad nativa San Juan de Recreo, distrito del Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

El operativo se ejecutó en una zona estratégica de frontera que limita con Brasil y Colombia, la cual, según informaron las autoridades, es utilizada por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas debido a su difícil acceso y a la extensa geografía de la Amazonía.

Encuentran droga durante operativo

En el lugar se incineraron 1 255 kilos de sulfato de cocaína, además de decomisarse tres táperes con pasta básica de cocaína (PBC), cuyo peso aún se encuentra en proceso de determinación.

Asimismo, se destruyeron 1 232 kilos de insumos químicos peligrosos, como gasolina, ácido sulfúrico y soda cáustica, así como 591 kilos de insumos no peligrosos, entre ellos sulfato de amonio y cemento. También fueron incautados diversos objetos, como una escopeta artesanal, un motor, dos balanzas grameras y un rollo de manguera de alta presión.

De acuerdo con las autoridades, el operativo generó una afectación económica estimada en 165 mil dólares a las organizaciones narcotraficantes. La intervención se realizó por vía aérea y contó con la participación de la Dirandro de la Policía Nacional del Perú en Iquitos, la Policía Federal de Brasil, Diravpol, la Dirección de Medio Ambiente y efectivos de la 35.ª Brigada de Selva del Ejército Peruano, además de la supervisión de un representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud (FETID) de Iquitos.

