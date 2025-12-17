HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo
¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      ¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      
Mundo

Francia busca prohibir que menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales por riesgos a la salud mental

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que los menores pueden desestabilizarse si se "exponen a contenidos de redes".

Emmanuel Macron impulsa ley para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.
Emmanuel Macron impulsa ley para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. | Composición LR

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el martes 16 de diciembre que a inicios de 2026 se promulgaría una ley para impedir que menores de 16 años accedan a las redes sociales mediante un sistema de verificación de edad similar al que se usa actualmente en páginas web con contenido pornográfico.

El mandatario explicó que la medida se justifica porque "a las grandes plataformas no les interesa cooperar" en el control de contenidos que pueden incitar o agravar problemas de salud mental entre los más jóvenes.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

lr.pe

Francia quiere prohibir que menores tengan acceso a las redes sociales

Durante un encuentro organizado en Marsella por el diario regional La Provence, el presidente Emmanuel Macron indicó que antes de los 16 años la "vida afectiva" no está estructurada y que el cerebro "no está maduro". "Los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes", sostuvo el mandatario francés, quien aprovechó la oportunidad para hablar sobre los riesgos de depresión, ciberacoso, sedentarismo y problemas de sueño.

En ese sentido, comentó que la idea es contar con un texto de ley "que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años". Mencionó como referencia el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe el uso de redes sociales a menores de esa edad.

PUEDES VER: Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

lr.pe

Presentaron ley para prohibir las redes sociales en Francia

En noviembre se presentó una ley que busca restringir el acceso a las redes sociales de menores en Francia y establecer un toque de queda digital nocturno para jóvenes de entre 15 y 18 años. La propuesta también plantea limitar el uso de teléfonos inteligentes en los institutos e introducir el concepto de 'negligencia digital' paterna.

Laure Miller, diputada que redactó el proyecto de ley, criticó duramente en septiembre pasado a la plataforma china TikTok por los efectos psicológicos que podría causar en menores. La iniciativa fue presentada por diputados del partido Renacimiento, del presidente Macron, quien celebró que la Unión Europea haya decidido que corresponde a cada país miembro establecer cuál es la mayoría de edad para acceder a las redes sociales.

Incluso se mostró favorable a aplicar en las plataformas digitales el mismo sistema que Francia implementó para controlar el acceso a páginas web pornográficas, a las que, según estimaciones oficiales, accedían antes de la nueva ley unos dos millones de menores cada mes, con una edad media de 12 años.

La ley francesa para regular internet, aprobada en 2024, establece un sistema de verificación de edad basado en la emisión de un certificado de mayoría de edad bajo el principio del "doble anonimato", diseñado para proteger la intimidad de los usuarios. Este mecanismo incluye el envío del DNI del usuario o una fotografía posteriormente analizada mediante inteligencia artificial para verificar la edad.

Notas relacionadas
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Fue dado en adopción a los 3 meses de nacido y 34 años después regresó a Perú para buscar su familia biológica: "Era tiempo de volver"

Fue dado en adopción a los 3 meses de nacido y 34 años después regresó a Perú para buscar su familia biológica: "Era tiempo de volver"

LEER MÁS
Francia: confirman nueva condena contra expresidente Sarkozy por financiación ilegal de su campaña de 2012

Francia: confirman nueva condena contra expresidente Sarkozy por financiación ilegal de su campaña de 2012

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Mundo

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

José Antonio Kast afirma que Chile apoyará a EE. UU. si llega a intervenir militarmente en Venezuela

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025