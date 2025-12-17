Emmanuel Macron impulsa ley para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. | Composición LR

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el martes 16 de diciembre que a inicios de 2026 se promulgaría una ley para impedir que menores de 16 años accedan a las redes sociales mediante un sistema de verificación de edad similar al que se usa actualmente en páginas web con contenido pornográfico.

El mandatario explicó que la medida se justifica porque "a las grandes plataformas no les interesa cooperar" en el control de contenidos que pueden incitar o agravar problemas de salud mental entre los más jóvenes.

Francia quiere prohibir que menores tengan acceso a las redes sociales

Durante un encuentro organizado en Marsella por el diario regional La Provence, el presidente Emmanuel Macron indicó que antes de los 16 años la "vida afectiva" no está estructurada y que el cerebro "no está maduro". "Los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes", sostuvo el mandatario francés, quien aprovechó la oportunidad para hablar sobre los riesgos de depresión, ciberacoso, sedentarismo y problemas de sueño.

En ese sentido, comentó que la idea es contar con un texto de ley "que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años". Mencionó como referencia el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe el uso de redes sociales a menores de esa edad.

Presentaron ley para prohibir las redes sociales en Francia

En noviembre se presentó una ley que busca restringir el acceso a las redes sociales de menores en Francia y establecer un toque de queda digital nocturno para jóvenes de entre 15 y 18 años. La propuesta también plantea limitar el uso de teléfonos inteligentes en los institutos e introducir el concepto de 'negligencia digital' paterna.

Laure Miller, diputada que redactó el proyecto de ley, criticó duramente en septiembre pasado a la plataforma china TikTok por los efectos psicológicos que podría causar en menores. La iniciativa fue presentada por diputados del partido Renacimiento, del presidente Macron, quien celebró que la Unión Europea haya decidido que corresponde a cada país miembro establecer cuál es la mayoría de edad para acceder a las redes sociales.

Incluso se mostró favorable a aplicar en las plataformas digitales el mismo sistema que Francia implementó para controlar el acceso a páginas web pornográficas, a las que, según estimaciones oficiales, accedían antes de la nueva ley unos dos millones de menores cada mes, con una edad media de 12 años.

La ley francesa para regular internet, aprobada en 2024, establece un sistema de verificación de edad basado en la emisión de un certificado de mayoría de edad bajo el principio del "doble anonimato", diseñado para proteger la intimidad de los usuarios. Este mecanismo incluye el envío del DNI del usuario o una fotografía posteriormente analizada mediante inteligencia artificial para verificar la edad.