Devastadoras inundaciones en Asia van dejando más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos, hasta el momento. | Composición LR

Las devastadoras inundaciones y deslaves ocurridos en los últimos días en el sudeste asiático ya han dejado un saldo trágico: más de 1.100 muertos, de acuerdo a la información brindada por la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés). Las autoridades de varios países -Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia- registran cifras alarmantes de víctimas, desaparecidos y miles de desplazados, mientras actualizan continuamente los balances oficiales.

El país más golpeado es Indonesia, particularmente la isla de Sumatra, donde más de 500 fallecieron, decenas de miles de personas perdieron sus hogares, se han destruido carreteras y pueblos enteros quedaron bajo el agua tras lluvias torrenciales y desbordes. Otras naciones como Sri Lanka, Tailandia y Malasia también afrontan daños extensos, con comunidades aisladas, grandes desplazamientos y pérdidas materiales considerables.

Situación en Indonesia: Sumatra, el epicentro del desastre

En Indonesia, las lluvias intensas y el paso del Cyclone Senyar -una tormenta tropical poco común en la región- detonaron inundaciones y deslizamientos en las provincias de Aceh, Norte de Sumatra y Sumatra Occidental. Según el recuento más reciente de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés), citada por The Guardian, la cifra de fallecidos alcanzó 604, con 464 desaparecidos y más de 570.000 personas evacuadas.

Las infraestructuras colapsaron en muchas zonas: carreteras destruidas, pueblos aislados, servicios básicos interrumpidos. Las autoridades han movilizado ayuda urgente: envíos de víveres, operaciones de rescate con helicópteros y apoyo logístico masivo para asistir a los damnificados. Ante la magnitud del desastre, varios gobiernos locales y organizaciones piden que se declare un estado de desastre nacional, una medida poco frecuente en las últimas décadas.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció este lunes el envío de varios buques hacia Sumatra Norte para acelerar la entrega de ayuda humanitaria, debido a que numerosas carreteras siguen inhabilitadas por las inundaciones y deslizamientos. Según informó la agencia estatal Antara, el mandatario señaló que los navíos podrán atracar en Sibolga, mientras que un avión Hércules realizará aterrizajes diarios en distintos puntos para abastecer a las comunidades aisladas.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Suharyanto, precisó que las zonas prioritarias son Sibolga y Tapanuli Centro, dos de las áreas más afectadas por el desastre. En paralelo, el ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, informó que el Gobierno ha preparado 34.000 toneladas de arroz y 6,8 millones de litros de aceite de cocina para asistir de inmediato a los damnificados. “En una situación de emergencia como esta, no puede haber retrasos”, remarcó.

Otras zonas afectadas: Tailandia, Sri Lanka y Malasia

En Tailandia, las inundaciones han devastado numerosas provincias del sur; la provincia de Songkhla es de las más afectadas, con varias decenas de muertos y zonas donde el agua alcanzó hasta tres metros de altura. Las autoridades han confirmado al menos 176 muertes en el país. Así lo informó Reuters.

En Sri Lanka, el impacto del ciclón y las lluvias torrenciales dejó al menos 366 muertos y 367 desaparecidos, según los registros más recientes. Más de 1,1 millones de personas están afectadas — muchas han perdido sus casas — y el gobierno declaró estado de emergencia nacional.

En Malasia, aunque con menor número de víctimas fatales en comparación con los otros países, también se registran muertes y un elevado número de evacuados. Las autoridades mantienen activo el operativo de ayuda y rescate mientras se evalúan los daños en regiones inundadas.

Riesgo de enfermedades y brotes tras las inundaciones

Tras el paso de las aguas, la situación sanitaria se torna crítica: los desastres naturales como las inundaciones y los deslaves reconfiguran ambientes propicios para brotes de enfermedades. En el contexto del sudeste asiático, estudios recientes advierten que las inundaciones permiten que patógenos sobrevivan más tiempo, y facilitan nuevas vías de transmisión entre personas, animales y ambientes. Así lo informó Frontiers.

Las autoridades sanitarias advierten sobre el aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por el agua o vectores — como infecciones intestinales, leptospirosis o brotes de dengue — especialmente en las zonas donde cientos de miles están desplazados, las cloacas o fuentes de agua potable resultaron contaminadas, y las condiciones de higiene son precarias.