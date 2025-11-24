Bono de Guerra Económica HOY, 24 de noviembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento fijos de fin de año vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ya puso en marcha una nueva entrega del Bono de Guerra Económica correspondiente a noviembre de 2025. Este aporte económico, gestionado a través del Sistema Patria, está orientado a beneficiar a tres sectores concretos de la población, como medida de apoyo ante la situación económica actual.

En este artículo te mostramos la información más reciente sobre los montos aprobados, el calendario oficial de pagos y los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para recibir este subsidio.

TE RECOMENDAMOS LOS CANDIDATOS QUE DEBES CONOCER | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya se inició la asignación del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025. Este beneficio se otorga, como de costumbre, a los tres sectores establecidos por el Gobierno nacional, siguiendo el patrón de pago habitual. A continuación, consulta el calendario para ver cómo se está desarrollando la entrega durante este mes:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)

viernes 14 de noviembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)

lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un incremento en los montos del Bono de Guerra Económica, entregado mediante el Sistema Patria. Esta actualización se aplica de forma equitativa a los tres grupos que reciben el subsidio cada mes y responde al esquema de indexación que continúa vigente. A continuación, te presentamos los valores actualizados correspondientes a noviembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 28.080 bolívares o 120 dólares indexados (más 4.680 bolívares de bonificación de fin de año)

recibieron 28.080 bolívares o 120 dólares indexados (más 4.680 bolívares de bonificación de fin de año) Jubilados: recibieron 26.208 bolívares o 112 dólares indexados (más 3.276 bolívares de bonificación de fin de año)

recibieron 26.208 bolívares o 112 dólares indexados (más 3.276 bolívares de bonificación de fin de año) Pensionados: recibieron 11.700 bolívares o 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".