USA

EEUU declara "decapitado" al Cártel de Sinaloa tras declararse culpable 'El Mayo' Zambada, socio de 'El Chapo': "Morirá en prisión"

Las autoridades estadounidenses aseguraron que 'El Mayo' Zambada aún se niega a colaborar para mencionar a más implicados.

‘El Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán permanecen en una prisión en Estados Unidos.
‘El Mayo’ Zambada y ‘El Chapo’ Guzmán permanecen en una prisión en Estados Unidos. | Composición LR

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció en conferencia de prensa el lunes 25 de agosto que el Cártel de Sinaloa fue desmantelado tras la declaración de culpabilidad de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, considerado el último gran capo del narcotráfico mexicano y socio de ‘El Chapo’ Guzmán.

Zambada, de 77 años, confesó ante la justicia estadounidense su responsabilidad en delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado a escala internacional, con operaciones en diversos países durante más de 50 años. “Vivirá como si estuviera en el corredor de la muerte. Morirá en una prisión federal”, dijo la funcionaria del Gobierno de Donald Trump.

Ledezma compara a Maduro con Escobar y El Chapo por su vínculo con el narcotráfico. Foto: AFP/EFE/Lope Medina

PUEDES VER: Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

lr.pe

Estados Unidos asegura que el cártel de Sinaloa ha sido “decapitado”

Bondi calificó la confesión de ‘El Mayo’ Zambada como un golpe duro en la lucha contra el crimen organizado transnacional. “Seguiremos luchando hasta que cada jefe de cartel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas”, declaró a la prensa.

Por su parte, el fiscal interino del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, señaló que la caída del líder sinaloense representa el final de una era. “Hoy es un día histórico. El Cártel de Sinaloa ha sido decapitado. Primero ‘El Chapo’ y ahora ‘El Mayo’ están condenados”, afirmó.

La audiencia de sentencia quedó fijada para el 13 de enero de 2026.

Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", sale de prisión y colaborará con EEUU. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

lr.pe

La confesión de ‘El Mayo’ Zambada a la justicia de Estados Unidos

Durante una prolongada audiencia en Nueva York, presidida por el juez Brian Cogan, Zambada admitió ser uno de los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa y que traficaba aproximadamente 1,5 millones de kilos de cocaína y otros estupefacientes desde México hacia Estados Unidos.

Además, confesó que el modus operandi de la red criminal consistía en sobornar a autoridades en distintos países y extorsionar a policías y otras fuerzas del orden para facilitar las operaciones.

“Durante más de cincuenta años construí una gran red criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, con muchas personas bajo mi mando”, señaló Zambada.

PUEDES VER: ¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

lr.pe

¿Quién es ‘El Mayo’ Zambada?

Ismael Zambada García, conocido como ‘El Mayo’ Zambada, nació en 1948 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera criminal en 1969 con el tráfico de marihuana y, posteriormente, se integró al Cártel de Guadalajara. Más tarde, se alió con Amado Carrillo Fuentes y luego con ‘El Chapo’ Guzmán para fundar el Cártel de Sinaloa.

Según investigaciones de las autoridades mexicanas, Zambada permaneció en la clandestinidad durante décadas. En 2010, declaró en una entrevista a Proceso: “El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo”.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE. UU. ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de 'El Chapo'. Fuente: Difusión

Fue arrestado en julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. De acuerdo con su testimonio, Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, lo entregó a las autoridades mediante un engaño.

