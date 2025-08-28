HOYSuscripcion LR Focus

México

EEUU ofrece US$10 millones por ‘El Alfredillo’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa en México

El ICE lo busca por coordinar el envío de fentanilo desde Asia y dirigir la distribución de drogas sintéticas en EEUU.

Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar es buscado por ICE y la DEA.
Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar es buscado por ICE y la DEA.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció una recompensa de US$10 millones por información que permita localizar o capturar a Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias ‘El Alfredillo’, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El anuncio se realizó en la página del ICE, donde se detalló que Guzmán Salazar es considerado una figura de alto riesgo. Además, lo describió como “armado y peligroso” y miembro de ‘Los Chapitos’, una célula del Cártel de Sinaloa en México.

PUEDES VER: "Maduro no es un presidente legítimo": EEUU no descarta intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico

lr.pe

Estados Unidos ofrece recompensa por Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar

El ICE indicó que la recompensa de US$10 millones forma parte del programa de recompensas del gobierno estadounidense, destinado a capturar a líderes del crimen organizado que amenazan la seguridad nacional.

Recompensa por Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Fuente: ICE

Recompensa por Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Fuente: ICE

Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar es buscado por coordinar el envío de cargamentos de fentanilo desde Asia y dirigir operaciones de distribución de drogas sintéticas en territorio estadounidense.

Según el comunicado oficial, el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán integra la facción de ‘Los Chapitos’, junto con sus hermanos Iván Archivaldo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes asumieron el control de una de las ramas más poderosas del Cártel de Sinaloa tras la extradición de su padre en 2017.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

lr.pe

¿Quiénes son los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán?

Iván Archivaldo Guzmán, alias ‘El Chapito’, fue identificado por la DEA como uno de los diez fugitivos más buscados del mundo, con cargos vinculados a la producción y distribución de sustancias ilegales.

Por su parte, Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’, fue capturado el 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo militar. Posteriormente, fue extraditado el 15 de septiembre del mismo año a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas en el Distrito Norte de Illinois.

Joaquín Guzmán López protagonizó un giro inesperado en 2024 al entregar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a autoridades estadounidenses como parte de un acuerdo judicial.

