José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile por el Partido Republicano, envió un mensaje contundente a los extranjeros irregulares y las instó a abandonar el país antes de una eventual llegada suya al poder. "Tienen 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad", expresó.

Asimismo, pidió a Gabriel Boric que enfrente la situación migratoria en la frontera de Chile con Perú lo más pronto posible. "Usted sabe que hay una situación compleja en el tema fronterizo. La situación es tan grave que usted hoy mismo debería tomar un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente del problema", señaló el aspirante presidencial a través de un video publicado en su cuenta de X.

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

La propuesta de Kast sobre los inmigrantes indocumentados

Uno de los pilares centrales en el discurso de Kast es el control migratorio. Durante el debate presidencial previo a la primera vuelta, el candidato explicó que su plan para enfrentar la presencia de extranjeros sin papeles en Chile consiste en incentivar su retorno voluntario, y que colaboren con el pago de su pasaje a su país de origen.

“Hemos calculado que con un avión de 100 personas, uno podría hacer viajes chárter de 100 millones de pesos (unos 106.000 dólares) por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida”, afirmó el aspirante a La Moneda.

Asimismo, dijo que los ilegales no podrán acceder a beneficios del Estado y que no aplicará procesos de regularización masiva. "Cuando uno da una señal clara, la gente toma decisiones oportunamente, y muchas de esas personas van a optar por salir para volver a entrar por la puerta”.

Acerca de países como Venezuela, que ya no mantienen relaciones diplomáticas con Chile y no aceptan el retorno de sus ciudadanos, Kast expresó su confianza en que esta situación se resolverá en los próximos meses. De no ser así, “habrán centros de refugio donde estarán esas personas hasta que el Gobierno respectivo envíe un avión para llevar a sus compatriotas de regreso a su patria”, indicó.

Venezolanos ilegales huyen de Chile ante posible triunfo de Kast

Un informe publicado por Bloomberg advirtió sobre un cambio en los flujos migratorios en Sudamérica: ciudadanos venezolanos han comenzado a abandonar Chile ante el temor de posibles expulsiones. Esta situación ha generado tensiones en la frontera con Perú y ha puesto al Gobierno chileno bajo presión en plena campaña presidencial.

El medio económico relaciona este fenómeno con el endurecimiento del discurso migratorio de Kast, cuyas recientes declaraciones desde la zona fronteriza ya estarían teniendo repercusiones más allá de las fronteras. Según Bloomberg, lo que está ocurriendo podría marcar “el inicio de una avalancha” migratoria desde lo que describen como “el país más antiinmigrante de América Latina”.

Asimismo, datos de la encuesta LatAm Pulse, citados en el mismo artículo, revelan que un 92% de la población chilena apoya medidas migratorias más estrictas. Este escenario ha convertido la migración irregular en uno de los temas más sensibles y estratégicos del debate electoral en Chile, ahora percibido como un asunto de seguridad nacional.

El favorito en las encuestas

En las semanas recientes, distintas encuestadoras publicaron sondeos de cara a la segunda vuelta presidencial en Chile, que se realizará el domingo 14 de diciembre, y posicionan a Kast con una ventaja importante sobre su rival, Jeannette Jara, representante del oficialismo de izquierda.

CB Consultora Opinión Pública : en su encuesta del 18–23 de noviembre, arroja un 57,4 % para Kast frente a 42,6 % para Jara, una brecha de casi 15 puntos.

: en su encuesta del 18–23 de noviembre, arroja un 57,4 % para Kast frente a 42,6 % para Jara, una brecha de casi 15 puntos. Cadem (Plaza Pública) : estimó que Kast alcanza un 58% de las preferencias frente a un 42% para Jara —una diferencia de 16 puntos— cuando se descartan los indecisos. En esa misma encuesta, un 62 % de los encuestados cree que Kast será el próximo presidente, versus un 28 % que apuesta por Jara.

: estimó que Kast alcanza un 58% de las preferencias frente a un 42% para Jara —una diferencia de 16 puntos— cuando se descartan los indecisos. En esa misma encuesta, un 62 % de los encuestados cree que Kast será el próximo presidente, versus un 28 % que apuesta por Jara. Panel Ciudadano UDD : proyecta un triunfo de Kast con un 61% de los votos frente al 39% de Jara. Con un cálculo considerando todas las respuestas (incluyendo nulos/indecisos), el republicano seguiría adelante con aproximadamente 54% frente a 34% de la oficialista.

: proyecta un triunfo de Kast con un 61% de los votos frente al de Jara. Con un cálculo considerando todas las respuestas (incluyendo nulos/indecisos), el republicano seguiría adelante con aproximadamente 54% frente a 34% de la oficialista. Criteria: su más reciente sondeo de balotaje da una ventaja a Kast, aunque de menor magnitud: alrededor de 50% frente a 36% para Jara (el resto correspondería a nulos, blancos o indecisos).

El primer debate cara a cara

Kast y Jara tuvieron su primer debate cara a cara con miras a la segunda vuelta presidencial en Chile. Durante el intercambio, la candidata de izquierda acusó a su contendor de adoptar un discurso populista y de mostrar poca sensibilidad frente a los problemas sociales, especialmente por sus propuestas en materia migratoria y por no detallar qué áreas del gasto público se verían afectadas con su plan de recorte de US$6.000 millones en un plazo de 18 meses.

Por su parte, Kast optó por no responder directamente a las críticas de Jara. En cambio, enfocó su participación en exponer sus principales ejes programáticos, centrados en seguridad, economía y migración. Cabe recordar que, en el último debate presidencial, el líder del Partido Republicano calificó a Jara como la “candidata de la continuidad” del “Gobierno fracasado” de Gabriel Boric. El siguiente encuentro entre ambos postulantes está previsto para el miércoles de la próxima semana.