Sociedad

Nueva autopista Tacna–Boca del Río: la obra de S/608 millones y casi 50 km que potenciará la conexión de peruanos con Chile y Bolivia

Se espera que la nueva obra vial en la triple frontera con Chile y Bolivia beneficie a 350.000 habitantes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, inició en la región de Tacna la construcción de una autopista de alto estándar que busca impulsar la conexión transfronteriza con Chile y Bolivia, además de dinamizar la economía local. La obra, considerada clave por su ubicación en la zona de triple frontera, dotará a la región de una infraestructura vial moderna capaz de atender el incremento sostenido de visitantes y actividades comerciales.

El proyecto, denominado “Mejoramiento de la carretera Boca del Río – Tacna”, comprende una autopista de 47.5 kilómetros que une los distritos de Tacna, Sama y La Yarada Los Palos. Su construcción requiere una inversión de S/ 608.578.824, cifra que convierte esta obra en uno de los proyectos viales más ambiciosos del sur peruano. Impulsada inicialmente en 2015 por el entonces alcalde provincial Luis Torres Robledo,hoy gobernador regional, la vía busca facilitar un tránsito más seguro y rápido entre la ciudad y la costa, beneficiando directamente a más de 350.000 habitantes.

La nueva autopista se extiende desde la intersección de la avenida La Marina, en el ingreso al centro poblado Boca del Río, hasta la zona conocida como “La Y”, al final de la avenida Litoral. El diseño contempla dos calzadas con dos carriles cada una, puentes vehiculares y peatonales, óvalos, bermas, vías auxiliares y otros elementos de seguridad vial. Esta infraestructura permitirá descongestionar el tránsito actual, reducir los tiempos de viaje hacia la costa tacneña y brindar condiciones adecuadas para el desplazamiento de turistas, transportistas, comerciantes y productores agrícolas.

Tacna ocupa un punto estratégico en la frontera Perú–Chile–Bolivia. El Complejo Fronterizo Santa Rosa (Tacna–Arica) se ha convertido en el segundo mayor punto de ingreso de extranjeros al Perú. Por otro lado, el intercambio con Bolivia también muestra una tendencia creciente, especialmente con La Paz, impulsado por las gestiones para culminar el tramo II de la carretera Tacna–Collpa–La Paz y la próxima habilitación del control fronterizo Collpa–Thola Kollo. La nueva autopista complementará estos avances al conectar de forma directa con playas de alto atractivo, como El Chasqui, Llostay, Takana Beach, El Toro, Los Pocitos, La Lobita, Siete Ahogados y el balneario Boca del Río.

