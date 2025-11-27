HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Jeannette Jara arrincona a José Antonio Kast y lo acusa de populismo en cara a cara presidencial en Chile

Kast, representante de la ultraderecha en Chile, cuenta con ventaja en las encuestas previas a elecciones, y Jara, su mayor contendiente, criticó sus propuestas para optar a la Presidencia.

Jara y Kast decidirán al próximo presidente de Chile.
Jara y Kast decidirán al próximo presidente de Chile. | Composición LR

Jeannette Jara y José Antonio Kast tuvieron su primer debate cara a cara con miras a la segunda vuelta presidencial en Chile. La candidata que representa a la izquierda calificó a su opositor de "populista" y de tener "falta de empatía", en referencia a sus propuestas para controlar la migración y a que no especifica qué programas se verán afectados con el ajuste de 6.000 millones de dólares en 18 meses que plantea.

Kast, quien parte con ventaja según los últimos sondeos electorales, decidió no responder a Jara y centró su discurso en proponer medidas en seguridad, economía y migración. El próximo debate entre ambos candidatos será el miércoles de la otra semana, donde se espera que la candidata repita su estrategia de ataques.

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

Jara tiene la difícil tarea de conquistar a un electorado mayor debido a su postura ideológica, ya que el apoyo a las derechas en Chile representa alrededor de un 50% de los votantes. Bajo esa premisa, la candidata ha salido a la ofensiva en temas como la escasez de agua, la crisis de vivienda y los emprendimientos.

