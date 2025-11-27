Jeannette Jara arrincona a José Antonio Kast y lo acusa de populismo en cara a cara presidencial en Chile

Jeannette Jara y José Antonio Kast tuvieron su primer debate cara a cara con miras a la segunda vuelta presidencial en Chile. La candidata que representa a la izquierda calificó a su opositor de "populista" y de tener "falta de empatía", en referencia a sus propuestas para controlar la migración y a que no especifica qué programas se verán afectados con el ajuste de 6.000 millones de dólares en 18 meses que plantea.

Kast, quien parte con ventaja según los últimos sondeos electorales, decidió no responder a Jara y centró su discurso en proponer medidas en seguridad, economía y migración. El próximo debate entre ambos candidatos será el miércoles de la otra semana, donde se espera que la candidata repita su estrategia de ataques.

Jara tiene la difícil tarea de conquistar a un electorado mayor debido a su postura ideológica, ya que el apoyo a las derechas en Chile representa alrededor de un 50% de los votantes. Bajo esa premisa, la candidata ha salido a la ofensiva en temas como la escasez de agua, la crisis de vivienda y los emprendimientos.