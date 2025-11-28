HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Migrantes bloquean la frontera de Perú y Chile: PNP espera intervención del Ejército en la zona

La frontera fue bloqueada por ciudadanos venezolanos en demanda de una respuesta a su situación migratoria, dado que el Perú exige visa para ingresar al territorio nacional.

Gobierno refuerza la seguridad y PNP espera el apoyo del Ejército. Foto: Latina
Gobierno refuerza la seguridad y PNP espera el apoyo del Ejército. Foto: Latina

En la mañana de este 28 de noviembre, ciudadanos venezolanos han bloqueado la carretera que une las fronteras de Perú y Chile mientras esperan ser recibidos por las autoridades peruanas. Entretanto, la Policía Nacional aguarda que el Gobierno de José Jerí declare en emergencia la zona fronteriza con el fin de contar con el apoyo del Ejército en las labores de resguardo.

El mandatario visitó la zona hace algunos días para supervisar las acciones de control y vigilancia que se dan en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, punto obligatorio de entrada y salida del Perú hacia Chile. En ese sentido, enfatizó la necesidad de declarar en emergencia este lado del territorio nacional. No obstante, hasta el momento, la medida no se oficializa.

Por su parte, el general y jefe de la Región Policial de Tacna, Arturo Valverde Inga, informó que se ha incrementado la dotación policial en la línea de frontera con Chile tras la visita de Jerí el fin de semana pasado.

Noticia en desarrollo.

