Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

Las fricciones surgen en medio de tensiones entre Trump y gobiernos latinoamericanos, con Chile manteniendo una relación comercial estratégica con EE. UU. a pesar del creciente desafío de China.

El canciller Alberto van Klaveren anunció la medida y calificó las declaraciones del diplomático como “inapropiadas". Foto: Composición LR/AFP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile presentó una nota de protesta formal al gobierno de Estados Unidos tras los comentarios del nuevo embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, quien calificó de “decepcionantes” las críticas del presidente Gabriel Boric hacia Donald Trump. El canciller Alberto van Klaveren anunció la medida y calificó las declaraciones del diplomático como “inapropiadas y desafortunadas”, advirtiendo que constituyen una injerencia en los asuntos internos del país.

Las declaraciones de Judd, un exagente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, se dieron durante su primera aparición pública en la embajada, incluso antes de entregar sus cartas credenciales. Allí cuestionó duramente a Gabriel Boric por sus observaciones sobre el negacionismo climático de Trump, su posición en la guerra de Gaza y sus medidas arancelarias.

El incidente generó especial tensión porque ocurrió a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Chile, prevista para el 14 de diciembre. En su intervención, Judd también realizó comentarios sobre el proceso electoral, lo que, según la Cancillería, refuerza la gravedad del hecho.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Brandon Judd?

"Quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el Presidente Boric; quedé decepcionado por un sinnúmero de razones (…) Siempre es decepcionante cuando un presidente de un Estado critica a otro país, en lugar de criticar a aquellos que tienen los peores problemas en temas ambientales", sostuvo Judd ante un grupo de periodistas.

El embajador estadounidense afirmó que criticar a Estados Unidos en materia ambiental "es muy decepcionante y muestra cómo ha caído la relación". Cuando Boric emite estas declaraciones, añadió Judd, "está dañando a los chilenos. Los daña en todas las negociaciones que están actualmente en marcha".

"Nosotros también tenemos una opinión de que a lo mejor va a ser un gobierno mejor que el otro para la gente de Chile. Los gobiernos que están alineados ideológicamente va a ser más fácil trabajar con ellos, pero nosotros no tenemos nada que decir ahí. Yo espero cómo ustedes deciden el gobierno que quieran tener", respondió el norteamericano consultado por el contexto electoral chileno.

Fricciones entre Boric y Trump

El incidente se produce en medio de un clima de tensión creciente entre la administración de Donald Trump y varios gobiernos latinoamericanos, especialmente Venezuela y Colombia. En ese contexto, Boric es uno de los críticos más constantes del mandatario estadounidense en la región, lo que añade un matiz político a la disputa diplomática.

Aunque Chile y Estados Unidos sostienen una relación comercial estratégica desde la firma del TLC en 2004 —y actualmente discuten ajustes arancelarios y mejoras al programa de viaje sin visado— la presencia dominante de China como principal socio económico introduce un factor adicional de complejidad.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó 31.636 millones de dólares al cierre de 2024 y un crecimiento promedio anual del 6,3 % en los últimos seis años, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

