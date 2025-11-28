El Salvador: condenan a pandilleros de 'Barrio 18' con penas de hasta 397 años de cárcel
Las penas impuestas en El Salvador forman parte de la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que ha dejado más de 90.000 detenciones desde 2022.
La justicia de El Salvador condenó a 8 miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel tras ser vinculados a homicidios y otros delitos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador dictó las sentencias contra los pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022, precisó la FGR en su cuenta oficial de X.
Las mayores condenas se las impusieron a cuatro cabecillas de Barrio 18: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).
El resto de pandilleros fueron condenados a penas entre los 74 y 89 años.
Otros delitos que les imputaron a los miembros de la banda fueron privación de la libertad, extorsión a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas, a quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.
Desde 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una guerra contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, por lo que ha recibido críticas de organismos humanitarios.
En poco más de tres años de régimen de excepción, según fuentes oficiales, se ha registrado la captura de 90.200 pandilleros, aunque unos 8.000 fueron liberados al ser considerados inocentes.