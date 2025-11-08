HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Hombre de El Salvador es detenido y ruega que borren sus chats de WhatsApp antes de que llegue su esposa

Un hombre se volvió viral en redes sociales, luego de que expresara su angustia porque su pareja pueda descubrir información comprometedora en su celular.

Hombre fue detenido y rogó que borren sus chats de WhatsApp e historial de su navegador.
Hombre fue detenido y rogó que borren sus chats de WhatsApp e historial de su navegador. | Difusión

Un insólito momento se viralizó en redes sociales luego de que un hombre de El Salvador, presuntamente detenido por conducir en estado de ebriedad, hiciera un curioso pedido a sus amigos: borrar su cuenta de WhatsApp y el historial de su navegador a fin de que su esposa no tuviera acceso a ello.

El episodio fue registrado en video por un testigo y no tardó en difundirse por plataformas como X, TikTok y Facebook. En las imágenes, se observa al sujeto esposado y sentado sobre una patrulla, mientras conversa con un amigo que se encontraba junto a él.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

lr.pe

"Cierras la sesión y borras todo"

Aunque su nerviosismo era evidente, lo que más inquietaba al hombre detenido no era la gravedad de su arresto, sino el contenido que guardaba en su celular. "Desinstala el WhatsApp, te metes a Facebook, cierras la sesión y lo borras todo… también en el navegador, porque ahí lo abro yo”, dijo con tono apremiante.

Durante los 27 segundos que dura el video, el sujeto no solo insiste una y otra vez en que borre todo, sino que incluso le dicta sus contraseñas para facilitarle la tarea. Su urgencia tenía un claro motivo: evitar que su esposa descubriera algo comprometedor.

Hacia el final del clip, aparece una mujer de cabello rizado y chaqueta de cuero negro, quien se detiene frente a él con una mirada firme y desafiante. Usuarios en redes no tardaron en asumir que se trataba de la esposa del detenido.

PUEDES VER: Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

lr.pe

Reacción en redes sociales

El video no tardó en generar una serie de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios compartieron comentarios y memes, burlándose de la desesperación del detenido, y señalando entre risas que parecía temerle más a su esposa que a enfrentar cargos penales.

Las bromas se multiplicaron con frases ingeniosas como. “Le quitaron la libertad, pero le salvaron la vida”, “mejor entréguenle el celular a su esposa y déjenlo ir, que ella sabrá qué hacer” o “si no alcanza a borrar todo, él prefiere cadena perpetua”, fueron algunos de los comentarios emitidos.

Sin embargo, no todos se tomaron la escena a la ligera. Algunos internautas cuestionaron el accionar del agente policial, criticando que permitiera a un tercero acceder al teléfono del arrestado. Según señalaron, el contenido del dispositivo podría ser clave en la investigación, dependiendo del tipo de delito por el que fue detenido.

Notas relacionadas
Nayib Bukele no dijo que le dará "asilo político" a Dina Boluarte en la cárcel del Cecot

Nayib Bukele no dijo que le dará "asilo político" a Dina Boluarte en la cárcel del Cecot

LEER MÁS
Vicepresidente de Bukele no descarta cooperación con el Perú en temas de seguridad y cárceles

Vicepresidente de Bukele no descarta cooperación con el Perú en temas de seguridad y cárceles

LEER MÁS
Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara juraron como el nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia en 2025

Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara juraron como el nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia en 2025

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

Este país de América Latina es el mayor productor de paltas en el mundo en 2025: Perú, Chile y Colombia buscan superarlo

LEER MÁS
Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Mundo

Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

Excarcelan a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras la anulación de su condena por intento de golpe de Estado

Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025