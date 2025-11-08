Hombre fue detenido y rogó que borren sus chats de WhatsApp e historial de su navegador. | Difusión

Hombre fue detenido y rogó que borren sus chats de WhatsApp e historial de su navegador. | Difusión

Un insólito momento se viralizó en redes sociales luego de que un hombre de El Salvador, presuntamente detenido por conducir en estado de ebriedad, hiciera un curioso pedido a sus amigos: borrar su cuenta de WhatsApp y el historial de su navegador a fin de que su esposa no tuviera acceso a ello.

El episodio fue registrado en video por un testigo y no tardó en difundirse por plataformas como X, TikTok y Facebook. En las imágenes, se observa al sujeto esposado y sentado sobre una patrulla, mientras conversa con un amigo que se encontraba junto a él.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos deporta a periodista salvadoreño Mario Guevara tras estar más de 3 meses arrestado por ICE

"Cierras la sesión y borras todo"

Aunque su nerviosismo era evidente, lo que más inquietaba al hombre detenido no era la gravedad de su arresto, sino el contenido que guardaba en su celular. "Desinstala el WhatsApp, te metes a Facebook, cierras la sesión y lo borras todo… también en el navegador, porque ahí lo abro yo”, dijo con tono apremiante.

Durante los 27 segundos que dura el video, el sujeto no solo insiste una y otra vez en que borre todo, sino que incluso le dicta sus contraseñas para facilitarle la tarea. Su urgencia tenía un claro motivo: evitar que su esposa descubriera algo comprometedor.

Hacia el final del clip, aparece una mujer de cabello rizado y chaqueta de cuero negro, quien se detiene frente a él con una mirada firme y desafiante. Usuarios en redes no tardaron en asumir que se trataba de la esposa del detenido.

Reacción en redes sociales

El video no tardó en generar una serie de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios compartieron comentarios y memes, burlándose de la desesperación del detenido, y señalando entre risas que parecía temerle más a su esposa que a enfrentar cargos penales.

Las bromas se multiplicaron con frases ingeniosas como. “Le quitaron la libertad, pero le salvaron la vida”, “mejor entréguenle el celular a su esposa y déjenlo ir, que ella sabrá qué hacer” o “si no alcanza a borrar todo, él prefiere cadena perpetua”, fueron algunos de los comentarios emitidos.

Sin embargo, no todos se tomaron la escena a la ligera. Algunos internautas cuestionaron el accionar del agente policial, criticando que permitiera a un tercero acceder al teléfono del arrestado. Según señalaron, el contenido del dispositivo podría ser clave en la investigación, dependiendo del tipo de delito por el que fue detenido.