Nayib Bukele no ofreció megaprisión del Cecot para encarcelar a políticos condenados por corrupción

LO FALSO:

¡Al CECOT con ellos! Bukele ofrece su megaprisión para que los congresistas corruptos del Perú paguen por todo el daño causado al país.

LO VERDADERO:

La Embajada de El Salvador en el Perú declaró para el Verificador de La República que Nayib Bukele no interfiere en asuntos internos de los países extranjeros.

No sé encontró mención al Perú o notas de prensa de acciones del gobierno salvadoreño en territorio nacional.

Por las redes sociales, se ha viralizado un posteo que afirma que Nayib Bukele, el mandatario autócrata de El Salvador, habría ofrecido la megaprisión del Cecot para que políticos condenados por corrupción sean encarcelados "por todo el daño causado al país". No obstante, se trata de una narrativa inventada.

Publicaciones desinformativas por las red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, hemos identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 2.100 millones de visualizaciones, 94.000 reacciones, 10.500 comentarios y fue 7.800 veces compartido por distintos usuarios en otras plataformas.

Nayib Bukele no interfiere en asuntos internos de países extranjeros

Realizamos un barrido con palabras clave sobre el perfil oficial en X de Nayib Bukele, pero no encontramos que haya mencionado al Perú desde el 15 de octubre de 2025 hasta el actual 14 de noviembre. En ese sentido, también revisamos las notas de prensa de la Presidencia de El Salvador, pero tampoco hallamos mención o alusión a los congresistas del Perú.

En ese sentido, nos comunicamos con la embajada de El Salvador para consultar sobre el supuesto negocio por envío de presos por corrupción.

La Embajada de El Salvador en el Perú precisó al Verificador de La República que Nayib Bukele, mandatario salvadoreño, no interviene en asuntos interinos de otros países, mucho menos promueve acciones políticas que impliquen interferencia en gobiernos extranjeros.

Conclusión

No hay evidencia de que el gobierno de Nayib Bukele haya prometido al Perú que trasladará a los congresistas sentenciados por corrupción a la cárcel del Cecot, mucho menos nombró al parlamento peruano o autoridades. En comunicación con la Embajada de El Salvador en el Perú, se indicó que el mandatario salvadoreño no interfiere en asuntos internos de países extranjeros. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

