El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso un programa de rearme masivo para modernizar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza postsoviética que encabeza Moscú. El plan contempla dotar a sus miembros con armamento y equipos utilizados en la guerra contra Ucrania, una señal de que el Kremlin busca reforzar su influencia militar en una creciente tensión con Occidente.

La iniciativa de Putin se produce en un momento en que varios países europeos y miembros de la OTAN decidieron aumentar sus presupuestos de defensa frente a lo que consideran amenazas directas de Rusia. El rearme de la OTSC se presenta, así, como una respuesta estratégica que busca contrarrestar el fortalecimiento militar occidental y proyectar la capacidad rusa en un escenario internacional.

“Proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar a las fuerzas colectivas con armas y equipos rusos modernos que han demostrado su eficacia en operaciones militares reales”, afirmó Putin durante su intervención en la cumbre de la OTSC en Biskek, capital de Kirguistán, que fue transmitida por la televisión rusa.

Vladímir Putin al frente de la OTSC

Putin asumió la nueva presidencia rotativa del bloque con el lema “Seguridad colectiva en un mundo multipolar”, y se comprometió a impulsar entrenamientos conjuntos para unidades militares y servicios de inteligencia de los países aliados. Entre sus prioridades mencionó mejorar la preparación para el combate de los contingentes nacionales y reforzar los sistemas de mando y control de las fuerzas colectivas.

El mandatario también puso énfasis en que la modernización de la aviación y de los sistemas de defensa aérea de la OTSC debe convertirse en una prioridad inmediata. Para ello, anunció una mayor cooperación entre las empresas de la industria de defensa de los países miembros y adelantó que, bajo la presidencia rusa, se iniciará la elaboración conjunta de una nueva estrategia antiterrorista.

También destacó que la seguridad de la información será un eje central durante su mandato, advirtiendo sobre la necesidad de frenar la difusión de ideologías extremistas, especialmente entre los jóvenes de la región. En ese sentido, aseguró que Rusia trabajará de manera coordinada con sus aliados para reforzar los mecanismos de vigilancia digital y fortalecer la cooperación en materia de ciberseguridad.

Dictador bielorruso exige responder a la militarización europea

Durante la cumbre, el mandatario bielorruso Alexandr Lukashenko instó a los países de la OTSC a reaccionar con firmeza ante lo que calificó como una rápida militarización de Europa. Según declaraciones difundidas por la agencia estatal BELTA, sostuvo que las naciones europeas “están poniendo sus economías en pie de guerra” al aumentar la inversión en la industria de defensa y la producción de armamento.

Afirmó que la OTSC debe actuar en la misma dirección y recordó que Bielorrusia, aliada clave de Moscú, alberga armas nucleares tácticas rusas y próximamente podría recibir también armamento hipersónico, en un contexto de crecientes tensiones con Polonia y Lituania.

Lukashenko insistió en que la alianza debe adaptarse a las nuevas amenazas, destacando que la OTSC cuenta con un entramado militar y mecanismos anticrisis destinados a enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y otros riesgos transnacionales. También subrayó avances en materia de cooperación en ciberseguridad, un ámbito que consideró crucial en el actual escenario de confrontación híbrida.

¿Quiénes son parte de la OTSC?

La OTSC está integrada actualmente por Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, mientras que Armenia suspendió su participación a inicios de 2024 tras expresar descontento por la falta de apoyo de la alianza frente a los ataques de Azerbaiyán. La próxima cumbre del bloque se celebrará en Moscú el 11 de noviembre de 2026, una fecha que marcará el rumbo de la organización en un contexto regional cada vez más volátil.